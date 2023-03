© Kinescope / Nicolai Mehring

Der Sky-Dokumentarfilm erzählt die erstaunliche Geschichte des journalistischen Hochstaplers Claas Relotius, der jahrelang Europas größtes Nachrichtenmagazin und die gesamte Öffentlichkeit täuschte. Die High-End-Doku lässt neben vielen anderen den u.a. für den "Spiegel" tätigen Journalisten Juan Moreno zu Wort kommen und zeigt erstmals ein Video, mit dem er den Beweis für Relotius' Täuschungsversuche erbringen konnte.

Produktion: Kinoscope Film

© RTL / Maor Waisburd

Die Kanzlerin (Katharina Thalbach) ist seit kurzer Zeit in Rente und mit Mann Joachim (Thorsten Merten) und Mops "Helmut" in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Nur zu backen und zu wandern, wird halt schnell langweilig. Als Freiherr Philip von Baugenwitz (Thomas Heinze) vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Sie ahnt, dass es kein Selbstmord ist, und da die eingeschaltete Polizei dies nicht wahrhaben will, muss sie eben selbst ermitteln. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will! Unterstützt von ihrem sanften Bodyguard Mike (Tim Kalkhof) macht sie sich als Detektivin auf die Suche nach dem Mörder.

Produktion: Letterbox Filmproduktion

© SWR/2Pilots/Martin

Machen statt Reden – so könnte das Motto einer neuen Dokuserie lauten, die die ARD für den März vorbereitet hat. In "Wir können auch anders" sind verschiedene Promis unterwegs und zeigen Menschen, die anpacken – in den Bereichen Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Ernährung, Natur und Wohnen. Auf diese Mission begeben sich Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Axel Prahl, Sebastian Vettel, Pheline Roggan und Aurel Mertz.

Produktion: 2Pilots

© Joyn/ProSieben/Svenja Blobel

Hinter der Serie steckt die Produktionsfirma Kleine Brüder, die von Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis sowie Leo Fuchs betrieben wird. Die fünf jungen Filmemacher bilden nicht nur das Kern-Ensemble der Serie, sondern verantworten gemeinsam die Drehbücher, die Regie, den Schnitt und die Produktion. Bekanntheit erlangten die Belton-Zwillinge und Bruno Alexander bereits mit ihrer Amazon-Serie "Die Discounter". "Intimate" ist dabei nicht völlig nicht neu, sondern existiert bereits als YouTube-Serie. 2017 entstand die Idee auf dem Schulhof des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums Eimsbüttel.

Produktion: Kleine Brüder / Pyjama Pictures

© Endor Productions/MR Film

Auch in der dritten Staffel, die wieder auf der Romanreihe "Die Liebermann-Papiere" von Frank Tallis basiert, warten auf den Neurologen und Freud-Schüler Dr. Max Liebermann (Matthew Beard) und seinen kongenialen Partner Inspektor Oskar Rheinhardt (Juergen Maurer) wieder einige äußerst vertrackte Fälle. Zum Auftakt ermitteln die beiden in der Welt der Haute Couture im Wien des frühen 20. Jahrhunderts.

Produktion: Endor Productions / MR Film