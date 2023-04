© SWR

Nach zwei Pilotfolgen ist Comedian und Schauspieler Phil Laude wieder als Lehreraspirant Frank Stimpel zu sehen. Korrekt, regelbesessen, laktoseintolerant strebt er an einer sehr diversen Großstadtschule um die Anerkennung als pädagogische Fachkraft - in den Augen der Schützlinge nicht unbedingt das geeignetste Lebensziel für Stimpel. Die Serie erzählt schnell, respektlos und lustig vom Zusammenstoß von Stimpels Welt mit den Problemen der Teenager an einer modernen Großstadtgemeinschaftsschule.

Produktion: DCM Pictures

© Warner TV Serie

Im Mittelpunkt der zweiten Staffel stehen erneut die vier Freundinnen Hajra (Soma Pysall), Rasaq (Roxana Samadi), Fanta (Jobel Mokonzi) und Jazz (Jeanne Goursaud). Die versuchen ihrem Traum von einem besseren Leben ein Stückchen näher zu kommen und sorgen mit einer scheinbar kleinen Idee für Furore im Wedding. Neben den vier Hauptdarstellerinnen kehren unter anderem Walid Al-Atiyat („Isi & Ossi“), Anna Platen ("Dawn Breaks Behind the Eyes") und Florian Renner ("4 Blocks") zurück. Deniz Arora ("Milk & Honey"), Larissa Sirah Herden ("Loving Her"), Anna Jung ("Play"), Anton Weil ("Liebesdings") und andere sind in neuen Rollen zu sehen.

Produktion: W&B Television

© WDR

Die Reportage-Reihe "Menschen hautnah" wird 30 - und der WDR feiert mit einer langen "Menschen hautnah"-Nacht. Los geht es um 22:15 Uhr mit der einstündigen Neuproduktion "Zirkus is nich - Dominik und die Suche nach der verlorenen Kindheit" und der Geschichte eines kleinen Jungen, die vor 17 Jahren begann. Der Film beleuchtet dabei vor allem das Thema Kinderarmut. 17 Jahre nach dem ersten Film trifft Autorin Astrid Schult den erwachsenen Dominik wieder, um herauszufinden, was seit damals passiert ist und welche Spuren die schwierige Kindheit in seinem Leben hinterlassen hat.

Produktion: WDR

© ZDF/Mario Spada

Die italienisch-deutsche Coming-of-Age-Serie basiert auf dem Roman "Corpo Libero" von Ilaria Bernadini und erzählt nicht nur von der Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden, sondern auch von der Angst dafür. Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Martina del Bianco, die Kunstturnerin bei "Vis Invicta" ist, einem Team aus Neapel. Nach einer längeren, verletzungsbedingten Pause nimmt sie zum ersten Mal wieder an einem Wettkampf teil. Dabei muss sie nicht nur ihre Angst überwinden, noch einmal zu stürzen, sondern auch ihren Platz in der Mannschaft wiederfinden.

Produktion: Indigo FIlm und Network Movie

© ZDF/mattfrost

Die neue Serie von "Bodyguard"-Produzent Jed Mercurio: Lana Washington (Vicky McClure, "Line of Duty") und Joel Nutkins (Adrian Lester), zwei erfahrene Bombenentschärfer in Diensten der Londoner Polizei, absolvieren mit ihrem Team einen komplizierten Einsatz in einer belebten Wohnsiedlung. Nachdem sich der vermeintliche Sprengkörper als harmloses Feuerwerk entpuppt hat, müssen Lana und Joel jedoch den mutmaßlichen Bombenbauer Andy von einem Sprengsatz an seinem Körper befreien. Doch auf dem Parkplatz des Viertels lauert noch eine tödliche Gefahr.

Produktion: HTM Television