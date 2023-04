© ARD/SWR/rbb/LOOKSfilm/David Cooper/Bianca Domula,

Mit dem Tod der Queen im September 2022 heißt es nach über 70 Jahren im Vereinigten Königreich wieder 'Long live the king – Lang lebe der König', und aus Prinz Charles wird König Charles III. Das Erste sendet am Montag eine 75 Minuten lange Schnittfassung einer dreiteiligen Dokureihe (vorab in der Mediathek), die Momente eingefangen haben will, die den König zu dem Mann gemacht haben, der er heute ist. Zu Wort kommen u. a. der Historiker Ed Owens, der Charles-Biograf Jonathan Dimbleby, KorrespondentInnen wie Wesley Kerr und Annette Dittert sowie die ARD-Königshaus-Expertin Leontine von Schmettow. Regisseurin und Autorin Claire Walding sagt: "Kurzum ist es der Versuch, ein Porträt zu zeichnen, das das bisherige Bild von ihm hinterfragt und hilft, den Mann, der jetzt König ist, besser zu verstehen."

Produktion: Looksfilm in Zusammenarbeit mit Histoire TV

© RTLzwei / Willi Weber

Produktion: Constantin Entertainment

© WDR / Sandra Stein

© Sky Deutschland / W&B Television © Sky Deutschland / W&B Television

Donnerstag, 20:15 Uhr, Sky One



Dritte und letzte Staffel der Thriller-Krimi-Serie mit Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek. Früher Partner, sind Ellie und Gideon inzwischen erbitterte Gegner. Aber sie müssen zusammenarbeiten. Eine Reihe von rätselhaften Morden auf beiden Seiten der Grenze erschüttert die Region. Während beim Fall des Krampus-Mörders und bei Alexander Gössen ein Tatmuster erkennbar wurde, bleiben die Motive dieser Mordserie für die Ermittler zunächst im Dunkeln. Im Laufe der acht Folgen sollen sie vor eine finale Entscheidung zwischen Vergeltung und Vergebung gestellt werden. Spielten die ersten beiden Staffeln im Winter, spielt sich die Handlung nun im schwülen Hochsommer ab. Hinter den Kulissen sind die kreativen Köpfe Cyril Boss und Philipp Stennert, die bisher für Buch und Regie zuständig waren, sind nicht mehr an Bord gewesen. Die Drehbücher haben Christopher Schier, Senad Halilbasic und Robert Buchschwenter geschrieben. Die Regie übernahmen Christopher Schier sowie Thomas W. Kiennast. Kiennast arbeitete zudem an der Kamera.



Produktion: W&B Television





© WDR/Dominik Butzbach/Brandnew/Kim Schwaner

© ZDF / Georges Pauly

Felix (Benjamin Raue) hat ein Bonus-Chromosom – und eine große Liebe: Emma (gespielt von Juliane Siebecke), die er beim Theaterprojekt auf einem Bauernhof kennenlernt. Das bringt sein Leben durcheinander und auch das von Vater Alexander (Sebastian Ströbel). Denn als ein Brief von Emmas Opa aus Italien eintrifft, ist sie Feuer und Flamme, diesen endlich kennenzulernen. Felix beschließt, sie zu begleiten. Bei einer Übernachtung auf dem Hof brechen die beiden heimlich auf und setzen sich in den Zug nach Süden. Als die Besitzerin von Floras Mühlenhof, Elisa Jansen, das Verschwinden bemerkt, nimmt sie gemeinsam mit Alexander Häverkamp die Verfolgung des jungen Liebespaares auf… Erzählt wird also auch der "Weg eines fürsorglichen Vaters" in ein völlig neues Leben. Peter Stauch führte Regie, die Bücher kamen.



Produktion: ndF/Fiction Magnet