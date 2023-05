© RTL / Benno Kraehahn

Ein neuer 'Einsatz in vier Wänden' steht bei Vox an: Pro Folge wendet sich ein Kandidat oder eine Kandidatin an drei der Einrichtungsprofis mit einem persönlichen Interiorwunsch und einer Preisvorstellung - etwa für das Wohn- oder Schlafzimmer. Anhand der gemachten Vorgaben entwickeln die Profis ein individuelles Konzept, das auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kandidaten abgestimmt ist. Am Pitch-Tag stellen die "Dekoprofis" ihre finalen Ideen vor, ehe schließlich die Entscheidung fällt, welches Konzept umgesetzt wird. Und dann muss es schnell gehen: Der Experte bekommt morgens den Schlüssel und muss abends fertig sein. Vorerst sind 19 Episoden des Formats geplant.



Produktion: RTL Studios





