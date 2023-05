© Amazon

Krefelden 1994. Die drei Außenseiter Mark (Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) und Becky (Lea Drinda) entdecken eine fantastische Welt, genannt Der Schwarze Turm. Dort unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster alle Lebewesen gnadenlos. Mark, jüngster Sohn einer Zimmermanns-Familie, findet heraus, dass er der Einzige ist, der den Greif besiegen kann. Aber er ist kein Held und will auch keiner sein. Er hat genug mit der Schule, seinen Wutausbrüchen und seiner ersten großen Liebe zu tun. Ein Kampf gegen Monster kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch als Marks Bruder Thomas (Theo Trebs) verschwindet, müssen die Freunde in die Welt des Schwarzen Turms aufbrechen und schneller erwachsen werden, als sie es sich je hätten vorstellen können.

Produktion: W&B Television / DogHaus Film

© 2022 Turner Broadcasting System Europe Limited-a WarnerBros. DiscoveryCompany / W&BTelevision / Julian Baumann

Schauspieler Kida Ramadan will nicht länger die ewig gleichen Rollen spielen, sondern endlich etwas Eigenes kreieren. Da kommt ein Tweet von Ricky Gervais, der seine Darstellung des Clanoberhaupts Toni Hamady in "4 Blocks" feiert, gerade recht. Kida nutzt den Kontakt und überzeugt Ricky davon, ihm die Rechte für eine deutsche Adaption seiner Serie Extras zu geben. Dumm nur, dass es hierzulande kaum internationale Stars gibt und die Deutschen nicht gerade für ihren Humor bekannt sind. Auf dem Weg zur größten Serie aller Zeiten entgleitet Kida jedoch mit jedem Schritt durch die deutsche Fernsehwelt langsam aber sicher die Kontrolle. Vor der Kamera hat Ramadan übrigens eine wahre Star-Riege versammelt, darunter Olli Schulz, Heike Makatsch und Maria Furtwängler.

Produktion: W&B Television

© Netflix/R. Bajo

Frühjahr 1945. Der neue Netflix-Film von Regisseur Peter Thorwart spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs und erzählt vom desertierenden Wehrmachtsoldaten Heinrich (Robert Maaser), der mutigen jungen Bäuerin Elsa (Marie Hacke) – und jeder Menge Nazis. Auf dem Heimweg von der Front zu seiner kleinen Tochter gerät Heinrich in die Fänge einer marodierenden SS-Truppe. Ihr Anführer (Alexander Scheer) lässt ihn an einem Baum aufknüpfen, doch in letzter Minute wird er von Elsa gerettet, die ihn fortan auf ihrem Bauernhof versteckt. Währenddessen sucht die SS im nahegelegenen Dorf nach einem jüdischen Goldschatz, stößt dabei aber auf den erbitterten Widerstand der Bewohner*innen, die den Schatz für sich behalten wollen. Auch Heinrich und Elsa werden bald unfreiwillig Teil dieser actionreichen Suche nach dem Gold, die in einem blutigen Showdown in der Dorfkirche endet…

Produktion: Rat Pack Filmproduktion

© RTL

Neue Zugänge und die Einsicht in bisher unveröffentlichte Dokumente sollen den Fall Barschel in ein neues Licht rücken. Auf der Suche nach der Todesursache des früheren CDU-Politikers Uwe Barschel kommen Zeitzeugen, Ermittler und Experten wie der ehemalige "Stern"-Chefredakteur und Politikexperte Heiner Bremer, RTL-News-Anchor Peter Kloeppel, FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der ehemalige Staatsanwalt Heinrich Wille sowie der Bruder Uwe Barschels, Eike Barschel, zu Wort. Zudem berichten Insider von ihren Erfahrungen, die sich teilweise zum ersten Mal vor laufenden Kameras zum Fall Barschel äußern - darunter ein ehemaliger ranghoher Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit, dessen Abteilung Uwe Barschel jahrelang überwachte.

Produktion: Zeitsprung Pictures

"Voxtours"

Mittwoch, 20:15 Uhr, Vox Up

Comeback für das langjährige Vox-Reisemagazin: Moderatorin Anni Dunkelmann soll in zunächst zwei Folgen an der Seite deutscher Prominenter mit Wurzeln auf der ganzen Welt "Lebensgefühle, Geheimtipps, exotische Gerichte und atemberaubende Landschaften" entdecken. Für die erste Episode wurde etwa Motsi Mabuse als Gast gewonnen, heißt es. Entsprechend geht es auf Entdeckungsreise in ihr Heimatland Südafrika. Dort soll Mabuses Familie besucht werden. Dunkelmann solle zudem "neben den kulturellen und kulinarischen Eigenheiten die Buntheit" des Landes kennenlernen.

Produktion: RTL Studios