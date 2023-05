am 28.05.2023 - 13:00 Uhr

© ZDF/Stephanie Kulbach

Neue TV-Heimat für das "Browser Ballett": In jeder der sechs monothematischen Folgen, die nicht staffelweise, sondern übers Jahr verteilt gezeigt werden, werden neben dem festen Ensemble um Schlecky Silberstein und Christina Schlag auch Gaststars mit an Bord sein. Zum Auftakt sind das Fabian Hinrichs, Wolfgang Bahro und Luise von Stein.

Produktion: Steinberger Silberstein

© ProSieben / Benedikt Müller

In seinem ersten "Jenke. Report" stellt Journalist Jenke von Wilmsdorff am Dienstag auf ProSieben die Frage: "Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?". Er spricht unter anderem mit Ali Jamaliam. Der gebürtige Deutsch-Iraner schaffte es vom illegalen Grasdealer zum erfolgreichen Geschäftsmann. Gemeinsam besuchen die Männer eine legale Weedfarm. Außerdem kommen Dealer, Ärzte und Cannabis-Opfer zu Wort.

Produktion: Redseven Entertainment

© RTL / Frank W. Hempel

Die Promi-Rateshow rund um Make-Up, Perücken und wundervolle Outfits kehrt mit zwei neuen Folgen zurück. Die Message der Show: Du darfst sein, wer du willst - nur nicht langweilig. Getreu diesem Motto wird die Show erneut von Tim Mälzer moderiert. Sechs Prominente erhalten ein Drag-Over und verwandeln sich in Queens. Für die meisten wird es das erste Mal sein, dass sie auf Absätzen laufen, Brüste vor sich hertragen und sich ein Alter-Ego samt passenden Allüren zulegen. Sie tun das, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen. Wer sie sind - das bleibt bis zu ihrem Reveal ein großes Geheimnis.

Produktion: UFA Show & Factual

© ZDF/Ben Knabe

Torge Oelrich, der durch seinen YouTube-Kanal "Freshtorge" bekannt wurde, ist nicht nur der kreative Kopf hinter der Produktion, sondern übernimmt auch alle Rollen vor der Kamera selbst. Neben bekannten und beliebten Charakteren aus Torges YouTube-Welt wurden für die Sendung auch neue, schräge Figuren entwickelt, die sich in der Datingshow-Parodie auf die Suche nach der großen Liebe machen.

Produktion: Fabiola

© ZDF/Alan Peebles

April 1963. Vor dem Gericht in Edinburgh steht die Scheidung von Margaret Campell (Claire Foy), Herzogin von Argyll, geborene Whigham, geschiedene Sweeny, und ihrem zweiten Mann, dem 11. Herzog von Argyll, Captain Ian Campbell (Paul Bettany), an. Ian bittet Margaret um eine einvernehmliche Lösung ohne öffentliche Verhandlung, doch sie lehnt ab. Die Serie folgt einer wahren Geschichte: Die echte Margaret Campbell (geboren 1912) starb 1993 in einem Altenheim im Londoner Stadtteil Pimlico. Ihr Leben ist ein wilder Ritt durch das prüde Nachkriegsengland und die Exzesse von Teilen seiner Klassengesellschaft.

Produktion: Blueprint Pictures