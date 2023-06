© RTL

Die sechsteilige Doku befasst sich mit einem "der wohl drängendsten Themen" unserer Zeit: Dem Klimawandel. Joko Winterscheidt begibt sich auf die Suche nach Ideen und Lösungsansätzen und stellt sich die Frage, ob es nicht schon zu spät ist. Um das herauszufinden, reist Joko an die Orte, die schon jetzt unmittelbar vom Klimawandel betroffen sind, trifft engagierte Menschen, die mit innovativen Ideen den Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit aufgenommen haben und bekommt seine Grenzen und eigenen Widersprüche vor Augen geführt. Amazon spricht von einer "bildgewaltigen, emotionalen und überraschend unterhaltsamen Reise", auf der Joko "vor der vielleicht größten Herausforderung seiner Karriere" steht. Denn trotz seiner optimistischen Herangehensweise muss er Amazon-Angaben zufolge lernen, "dass guter Wille allein nicht reicht und es keine einfachen Antworten gibt."



Produktion: Florida TV, K2H und 27KM Entertainment





Prominente schnuppern in zunächst zwei Episoden in den Berufsalltag von anderen Menschen: Sie tauschen also ihr vermeintliches "Luxusleben" gegen "harte Arbeit", wie der Sender umschreibt. Als Promis angekündigt hat der Sender Mario Basler, Julian F. M. Stoeckel, Marijke Amado, Serkan Yavuz, Kate Merlan und Jörg Draeger. Sie müssen in unterschiedlichen Berufen ihr Können unter Beweis stellen - und dabei auch auf die Menschen treffen, die den Job normalerweise ausführen. Das soll nach Angaben von RTLzwei für "Zünd- und Gesprächsstoff" sorgen, weil die "Normalos" auch erfahren sollen, was ein Promi im Vergleich zu ihnen verdienen kann.



Produktion: Good Times