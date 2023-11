© ZDF/Sascha Baumann

Diesmal soll es ein Abschied für immer sein: Thomas Gottschalk ist zum letzten Mal mit "Wetten, dass..?" in den Wohnzimmern der Zuschauerinnen und Zuschauer zu Gast. Noch einmal verspricht das ZDF "skurrile Wettideen, Menschen mit Kraft und Köpfchen, sportliche Kinder sowie nationale und internationale Stars". Und wie immer stellt sich am Ende die Frage: Wer wird Wettkönigin oder Wettkönig?

Produktion: ZDF

© Paramount+

John (Philip Froissant), eigentlich ein junger Fahrradkurier, steinreich. Genauer: Er erbt die schier unglaubliche Summe von 1.000.000.000.000 Dollar, was ihm zum reichsten Menschen des Planeten macht. Doch schnell zeigen sich auch Schattenseiten: Er wird zum Gegenspieler einiger sehr mächtiger Menschen, die vor nichts zurückschrecken und dann wäre da auch noch eine Prophezeihung: John soll der Menschheit ihre verlorene Zukunft zurückgeben. Angesichts Klimawandel, Umweltverschmutzung und entfesseltem Finanzkapitalismus eine schier unlösbare Aufgabe.

Produktion: W&B Television

© Prime Video/Christine Schroeder/Pyjama Pictures

Im Mittelpunkt der drittem Staffel steht wieder das Team des Supermarkts Feinkost Kolinski in Hamburg Altona. Thorsten und seine Supermarkt-Belegschaft wurden in der dritten Staffel zwangsversetzt nach Billstedt, Rand Hamburg. Es ist also alles wie immer, nur noch schlimmer: Thorsten nimmt noch weniger Geld ein, Jonas muss sich mit noch mehr Rüpeln auseinandersetzen, und Titus hat so schlechte Chancen bei Lia wie noch nie. Dafür haben sich Flora und Peter gefunden, was nicht alle gut finden. Was bleibt, ist die Langeweile. Und aus der Langweile entsteht viel Kreativität bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Produktion: Pyjama Pictures

© NDR/Hendrik Lüders

In der neuen Sendung mit Ingo Zamperoni beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung. Das Konzept: Je zwei bekannte Journalisten tragen Fakten und Pro- und Contra-Argumente zu einem Thema vor. Die 100 Teilnehmer wiederum stimmen mit ihren Füßen über die Argumente ab: Eine Seite des Studios steht für "Pro", die andere für "Contra". Auf einer Skala von 1 bis 10 können die Teilnehmenden die Argumente dadurch gewichten, wie sie sich im Raum bewegen.

Produktion: Ansager & Schnipselmann

© Sat.1/Christoph Köstlin

Big Brother lädt zum zehnjährigen Jubiläum wieder Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Mit dabei sind diesmal unter anderem Patricia Blanco, Peter Klein, Yeliz Koc, Matthias Mangiapane und Manuela Wisbeck. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Shows live aus Köln, die diesmal aber zu ziemlich unterschiedlichen Uhrzeiten laufen werden.

Produktion: Endemol Shine Germany