Karfreitag, 29. März

Die szenische Dokumentation rekonstruiert die letzten Tage des Jesus von Nazareth: vom Eintreffen in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung vor den Toren der Stadt. Was sind historische Fakten, was Glaubensaussagen? Christliche und jüdische Expertinnen und Experten sollen Einordnungen abgeben. Dokumentarische Aufnahmen und computergrafische Animationen würden die Darstellung ergänzen. Eidin Jalali mimt Jesus, Stephan Grossmann verkörpert Pontius Pilatus und Laura Berlin Maria von Magdala.

Karsamstag, 30. März

Ostersonntag, 31. März

Ostermontag, 1. April

Aktuelle Streamingtipps

Mit Spannung erwartet wurde die neue Netflix-Serie von den Machern von "Game of Thrones", nämlich D.B. Weiss und David Benioff. Sie basiert auf der Trisolaris-Trilogie des chinesischen Schriftstellers Liu Cixin. Die schicksalhafte Entscheidung einer jungen Frau im China der 1960er-Jahre verursacht Schwingungen durch Raum und Zeit, die bis in die Gegenwart nachhallen. Als sich die Naturgesetze vor ihren Augen auf unerklärliche Weise auflösen, schließen sich mehrere brillante Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem unorthodoxen Ermittler zusammen, um sich der größten Bedrohung der Menschheit entgegenzustellen.

Seit Donnerstag zeigt Prime Video neue Folgen von "LOL: Last One Laughing". So wird sich Ina Müller, Sängerin und Moderatorin, ebenso erstmals das Lachen verkneifen wie Schauspieler Elyas M'Barek. Des Weiteren mit dabei: Otto Waalkes, Ralf Schmitz, Torsten Sträter, Olaf Schubert, Meltem Kaptan, Hazel Brugger sowie Michael Kessler und Mirja Boes. Die zehn werden auch diesmal wieder von 40 Kameras überwacht – es wird wieder genau auf jeden Mundwinkel geschaut. Es heißt wie üblich: Lachen ist strengstens verboten. Wer zwei Mal erwischt wird, ist raus aus dem Spiel. Wer am Ende gewinnt, nimmt 50.000 Euro mit – die dann natürlich einem guten Zweck zugute kommen.

Die sechsteilige Serie spielt im grauen Bochum der 70er Jahre, aus dem sich die junge Doro aus ihrer einengenden Ehe in die freie, bunte Diskowelt flüchtet. Dabei verliebt sie sich nicht nur in die Musik, sondern auch in den attraktiven Tänzer Robert. Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben. Luise Aschenbrenner und Jannik Schümann sind in den Hauptrollen zu sehen.

Auf die Ohren…

