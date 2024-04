© NDR/UFA Show & Faktual/Uwe Ernst,

Auf den Kopf gestellt: Die neue Nachmittagsquizshow des Ersten beginnt mit dem, das das Publikum eigentlich am Ende gewohnt ist. Mit den schweren Fragen. Und sie endet mit dem, was sonst zu Beginn kommt. Den leichten Fragen. In jeder Folge spielen zwei Teams gegeneinander, deren Alltags- und Allgemeinwissen auf die Probe gestellt wird. Um zu gewinnen, kommt es aber auch auf gute Menschenkenntnis an, auf die Fähigkeit, die Gegenspieler richtig einzuschätzen. Lea Wagner moderiert.



Produktion: UFA Show & Factual

