© WDR/Ulrich Bentele,

© rbb

© ARD Degeto/Isarstraßen Film/Nik Konietzny

© RTL

Am Freitag beginnt die Fußball-EM, das Eröffnungsspiel ab 21 Uhr bestreitet direkt auch Deutschland. MagentaTV überträgt für seine Kundinnen und Kunden alle Matches, zudem halten auch Das Erste, das ZDF und RTL Live-Rechte. RTL bietet zudem ab Samstag jeden Abend um 20:15 Uhr eine Highlight-Show an, die dann aber jeweils gegen die Rahmenberichte der Öffentlich-Rechtlichen antritt. Raab Entertainment produziert, Elton und Jan Köppen moderieren im Wechsel. Als Experten sind Thomas Helmer und Stefan Effenberg dabei, Lothar Matthäus, Felix Kroos, Nils Petersen oder Erik Meijer als Gäste. "In unserem EM-Studio bringen Elton und Jan Köppen täglich um 20:15 Uhr Kompetenz, Unterhaltung und Fannähe zusammen, präsentieren alle Highlights des Spieltags und feiern das größte Tippspiel Deutschlands ab", kündigte RTL-Programmchefin Inga Leschek an.



Produktion: Raab Entertainment

© Telekom

MagentaTV wird an zehn Abenden während der EM eine eigene Late-Night-Show auf die Beine stellen. Damit setze man "abseits des Live-Geschehens ein inhaltliches Ausrufezeichen", findet Armin Butzen, der TV-Chef der Telekom. Moderiert wird das Format von Fußballer Jonas Hector und Fahri Yardim, live aus Berlin.



Produktion: Bon Voyage