Neben der Late-Night "Studio Pille-Palle" macht die Deutsche Telekom während der Fußball-Europameisterschaft noch eine weitere Eigenproduktion, die auf lockere Unterhaltung setzt. Von der "Comedy Halbzeit" sind vier Episoden geplant, die letzte soll am 2. Juli freigeschaltet werden. Felix Lobrecht holt in dieser Comedians sowie Newcomer auf die Bühne seines neuen „Downstairs Comedy Clubs“ in Berlin. Mit dabei: Filiz Tasdan, Michael Mittermaier, Kinan Al, Assane Badiane, Florentine Osche, Fred Costea, Samuel Sibilski, Masud Akbarzadeh, Kristina Bogansky, Rasmus Syman, Rebecca Pap, Fabi Rommel und mehrere Newcomer.

Produktion: Streamwork Production

Eine "intime Entdeckungsreise" verspricht diese neue Reality von Joyn. Giulia Siegel, Arielle Rippegather, Linda Nobat und Edith Stehfest ziehen in dem Format in ein Berliner Appartment. Ihre Aufgabe: Schaffen sie es, in nur kurzer Zeit eine Erotik-Novelle zu schreiben? In einem sinnlichen Retreat tauschen sie Erfahrungen aus, gewinnen neue und spannende Einblicke in die Welt der Erotik und bringen ihre Fantasien zu Papier. Sie gehen etwa auf eine Sex- Party und sprechen mit einer Porno-Produzentin. Es gehe auch um Female Empowerment "in seiner Intimsten Form". Am Ende werden alle Kurzgeschichten vor Publikum vorgetragen.



Produktion. Redseven Entertainment

