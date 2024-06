am 30.06.2024 - 13:00 Uhr

Bernhard Graf erzählt in dieser rund 45 Minuten langen Doku die Geschichte des Bayerischen Fernsehens. Anfangs eine Konkurrenz zum Radio, entwickelt sich bald ein gutes Miteinander. Die Doku zeige auch, wie sich Radio und Fernsehen mit neuen Online-Angeboten nun trimedial darstellen. Moderatoren wie Marcus Fahn und Sebastian Winkler lassen sich obendrein live über die Schulter schauen.



Produktion: BR

Startschuss zu fünf ganz frischen Folgen der Factual-Sendung, die somit in Staffel zwei geht: Zwei Garten- und Landschaftsbauer präsentieren einer Familie Konzepte für den Gartenumbau. Der Fokus liegt dabei auf günstigen Alternativen zu hochwertigen und teuren Baustoffen oder Pflanzen – zum Beispiel durch das Wiederverwerten vorhandener Materialien. Um Kosten zu sparen, wird die Familie aktiv in den Umbau mit eingebunden – unter Anleitung des Gartenprofis.



Produktion: Redseven Entertainment





28 Versionen der "Real Houswives" gibt es schon – und künftig noch eine weitere aus München. RTL+ begleitet sechs wohlhabende Frauen aus der bayerischen Landeshauptstadt. Die deutschen "Real Housewives" sind Carina (33), Mutter und Geschäftsfrau, Lili (38), ehemalige Unternehmensberaterin, Seher (38), Immobilienkauffrau und Ambassador für Frauennetzwerke und Werbepartner, Natalie (37), Profi im Immobilienbereich, Pegah (31), Leistungsfachbearbeiterin und Joana (46), Designerin.



Produktion: Tresor TV

Manch einer mag es kaum glauben: In diesem Jahr wird "Kaum zu glauben" zehn Jahre alt. Neben einer neuen Staffel, die nun am Sonntag startet, hat das NDR auch Besonderes vorbereitet. Ende Juli läuft eine große und 150 Minuten lange Sonderfolge, die zudem von einer Doku begleitet wird. Zum Staffelstart geht es weniger speziell zu. Auch in den neuen Folgen sind Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss dabei.

Produktion: NDR / Flow Media