am 14.07.2024 - 13:00 Uhr

© SWR/Heiko und Ingo Behring © SWR/Heiko und Ingo Behring "Der Riss"

Donnerstag, 0:45 Uhr, SWR (vorab in der Mediathek)



Die dreiteilige Doku erzählt die Geschichte von Sternekoch Sascha Weiss. Er erhielt einst fünf aufeinanderfolgende Michelin-Sterne. Doch im Juli 2020 erleidet er einen schweren Herzinfarkt. Er verliert auch sein Gedächtnis. Saschas altes Leben ist vorbei, doch seine Frau Manuela lässt ihn nicht allein. Sie nimmt seinen Weg in ein neues Leben in ihre Hände und führt mit ihm im Bistro „Rädle“ eine öffentliche Therapie durch. Er lernt wieder kochen und er lernt wieder leben.



Produktion: Behring Film, Klotz Media und B2W Filmworks

© RTL / Claudia Ast-Juergens

Mit neuem Namen und verändertem Konzept kehrt das GEO-Quiz in die RTL-Primetime zurück, die Moderatorin ist geblieben: Sonja Zietlow, die auch diesmal von Dirk Steffens unterstützt wird. RTL verspricht, dass die Show nun abwechslungsreicher und überraschender werden soll. Drei Promi-Teams testen ihr Wissen über unglaubliche Naturwunder, extreme Orte und faszinierende Tierwelten.In Folge eins dabei: Sasha, Ilka Bessin, Motsi Mabuse, Mimi Kraus und Matthias Steiner. Im Lauf des Abends geht es dabei um sechs Kategorien: "Best Buddies", "Kaum zu glauben", "Superhelden", "Besser als ihr Ruf", "Extrem" und "Phänomenal" - wobei die Namen extra etwas kryptisch gehalten sind, damit man nicht genau weiß, was sich hinter dem Namen verbirgt.



Produktion: RTL Studios