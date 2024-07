© RTL

© Sat.1/Claudius Pflug

Kaum ist die Fußball-Europameisterschaft vorbei, rollt auch schon wieder der Ball in der Bundesliga. Während die erste Liga zwar erst Ende August an den Start geht, werden in der zweiten Bundesliga schon in wenigen Tagen wieder Punkte vergeben. Das Eröffnungsspiel des Unterhauses überträgt neben Sky, das auch in der kommenden Saison wieder alle 306 Zweitliga-Spiele im Programm hat, auch Sat.1 im Free-TV. Auf dem Rasen gegenüberstehen sich dann zwei Teams, die gerne aufsteigen würden: Köln und Hamburg. Am Sonntag ab 13 Uhr zeigt zudem RTL eine weitere Sky-Live-Konferenz im Free-TV.



Produktion: Sportcast





© ZDF/Roman Lisovsky

© MDR/Stephan Flad

Produktion: MDR / Semmel Concerts