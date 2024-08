© Seven.One/Benjamin Kis

Der Freitagabend in Sat.1 soll weiterhin der großen Show gehören. In fünf Folgen wird "die beste Coverband" gesucht – und so stellt der Sender im Vorfeld schon die Fragen: Können "Vier Gewinnt" so abfeiern wie Die Fantastischen Vier? Klingt "Mr. Rod" wie Rod Stewart? Und kann die "The Beatles Revival Band" die Magie der Fab Four auf die Bühne bringen? Das Duell der Coverbands wird von Matthias Opdenhövel moderiert, der zuletzt beim Sender mit "The Floor" einen Quotenerfolg feierte. Die Jury besteht aus Yvonne Catterfeld, Conchita Wurst und Bertram Engel.



Samstags vor der Primetime bleibt es tierisch bei Vox. Künftig geht es aber nicht mehr um Hunde, die Probleme machen, sondern um Tiere, die ganz besonders intelligent sind. In dem neuen Format wollen Dirk Steffens und Martin Rütter zeigen, "dass die Superhirne der Tierwelt mit der menschlichen Intelligenz mithalten können". Beide "erleben und kommentieren die Geniestreiche" von Tieren, ordnen die Erkenntnisse ein und fragen sich, was sie für uns alle bedeuten. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen.



