© RTL / Pascal Bünning

© NDR

Jakob Leube und Freddy Radeke, bekannt unter anderem von "extra 3" haben eine neue Sketch-Comedy für die ARD entwickelt. Aufgegriffen werden sollen ARD-Angaben zufolge gesellschaftliche Themen, die insbesondere die Lebenswirklichkeit junger Personen abbilde. Auf eine "moralische Belehrung" soll verzichtet werden. Zahlreiche Promis haben mitgewirkt. So sind Jan Josef Liefers, Alena Gerber, Eko Fresh, Negah Amiri, Johannes Strate, Susanne Daubner, Micky Beisenherz, Oliver Kalkofe, Oliver Welke, Samira ElOuassil, Heinz Strunk, MrWissen2Go, Helmut Zierl, Cem Ali Gültekin, Samuel Koch und seine Freundin Sarah Koch, sowie Checker Tobi und Sebastian Ströbel mit dabei.



Produktion: DM Film



© Sat.1 © Sat.1

ab Donnerstag, 19 Uhr, Sat.1 (vorab bei Joyn)



Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Die Landarztpraxis" laufen zwar bereits seit einigen Tagen, im linearen Sat.1-Programm ist am Mittwoch aber die letzte Folge der zweiten Runde zu sehen. Ab Donnerstag übernimmt mit "Die Spreewaldklinik" eine weitere Daily mit zunächst 80 Episoden. Sina-Valeska Jung reist in den Spreewald, um ihre Tochter zu suchen, die sie einst zur Adaption freigeben musste. Sie nimmt eine Arbeit in der Spreewaldklinik an, trifft ihre Jugendliebe wieder und einen attraktiven neuen Kollegen. In weiteren Rollen spielen Muriel Baumeister, Karsten Speck, Sandrine Mittelstädt, Daniel Buder und Daniel Scholz.



Produktion: ndf





© RTL / Guido Engels