am 08.09.2024 - 13:00 Uhr

Er macht es noch einmal: Der sich eigentlich seit Jahren in TV-Rente befindliche Stefan Raab steigt nochmals in den Boxring. Und wieder will er Regina Halmich bezwingen. Seit Monaten wird das Event vorbereitet, Raab hat sich sogar zwei Mal auf seinem eigenen Instagram-Account gezeigt, wenn auch mutmaßlich im Fatsuit. Große Aufmerksamkeit dürfte dem selbst ernannten ehemaligen König Lustig somit garantiert sein. Für seine Produktionsfirma Raab Entertainment jedenfalls ist der Kampf das bisher größte umgesetzte Event. Moderieren wird Elton, Frank Buschmann kommentiert. Laura Wontorra ist Reporterin, als Experten im Einsatz sind Firat Arslan und Darius Michalczewski.



