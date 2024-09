© Acunmedya

Als "Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show" hat Stefan Raab seine neue wöchentliche Show in der Nacht auf Sonntag auf einer Pressekonferenz vorgestellt - das Konzept beinhaltet Elemente von "Schlag den Raab", "TV total" und klassischen Quizshows. RTL verspricht für das neue Programm: "In jeder Woche blickt Stefan auf die Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV, quizzt mit seinen Kandidaten als Quizmaster und tritt gegen sie in Duellen in variantenreichen Spielen an." Das Ziel: Raab muss die Gewinnsumme von einer Million bewachen. Wechselnde Gast-Moderatoren wachen immer wieder über die Spielrunden. Den Anfang macht Publikumsliebling Elton, der in den ersten drei Shows dabei ist.

Produktion: Raab Entertainment