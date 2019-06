"Herausfordernd": Das meistgenutzte Wort der TV-Vermarkter

© Shutterstock

Fragt man sich bei den kleineren Vermarktern nach der aktuellen Situation, dann bekommt man überwiegend einen Satz zu hören: "Die Situation ist herausfordernd." Wie Disney, Visoon, Sky Media und andere dagegen angehen wollen...



24.06.2019 - 16:00 Uhr von Alexander Krei 24.06.2019 - 16:00 Uhr

"Die Situation im TV-Werbemarkt ist herausfordernd. Die Konkurrenz ist noch intensiver geworden und die Budgets stehen unter Druck, aber TV-Werbung bietet nach wie vor ein Höchstmaß an Reichweite und Wirkung. Wir können für das aktuelle Jahr sehr positive Zahlen vermelden und der Disney Channel ist nach wie vor auf Wachstumskurs. Der Sender gewinnt sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen am Zuschauermarkt an Bedeutung, was wir auch entsprechend kapitalisieren können. Zukünftig betrachtet sehen uns für die Herausforderungen sehr gut gerüstet – sowohl auf Content- als auch auf Vermarktungsseite."

"Der TV-Werbemarkt steht derzeit merklich unter Druck. Wir stehen alle vor der selben Herausforderung der Budgetkürzungen und -shifts - das wird sich vermutlich auch in der kommenden Saison nicht ändern. Sky Media ist allerdings in der glücklichen Lage sowohl im linearen als auch im digitalen Video-Werbemarkt noch deutlich zu wachsen. Das resultiert daraus, dass wir bestensaufgestellt sind: Wir bedienen alle Verbreitungswege, die unsere Kunden brauchen, um dem aktuellen Sehverhalten gerecht zu werden und mit dem konsequenten Ausbau unseres Contents bieten wir attraktive Umfelder mit Top-Werbewirkung. Für die kommende Saison setzen wir noch stärker auf integrative, ganzheitliche Markenkooperationen und können mit unserer Addressable-TV-Lösung Ad Smart zahlreiche Kunden ansprechen, für die TV bisher kein relevanter Werbekanal war."

"Die aktuelle Situation im TV-Markt ist momentan für alle sicherlich herausfordernd. TV hat aber die digitale Transformation angenommen und wir sind auf einem sehr guten Weg in eine weiterhin erfolgreiche TV- und Video-Zukunft. Auch für Visoon ist die Challenge dadurch intensiv, aber wir stechen im Markt durch unsere klare Zielgruppen-Ausrichtung, Geschwindigkeit und Innovationskraft heraus und profitieren davon."

"TV bleibt Leitmedium mit weiterhin außerordentlich hoher Relevanz. Das beweist auch die nahezu stabile Umsatzentwicklung, die für wachsende Marktanteile sorgt. Gerade in Zeiten der Fragmentierung ist eine hohe Reichweite der zentrale Faktor für den Erfolg einer Marke. Außerdem garantiert das Medium TV Brand Safety – ein Faktor, der an Bedeutung stetig zunimmt. (...) Aktuell verzeichnen wir eine große Nachfrage von Werbekunden, die in diesem attraktiven Umfeld mit ihrer Marke präsent sein wollen. Auch im Digitalbereich sehen wir weiterhin eine positive Entwicklung: Unser starkes digitales Produkt, das über alle Plattformen hinweg bestes Sport-Entertainment bietet, hat eine hohe Relevanz für unser Umsatzwachstum. Darüber hinaus werden wir die Wertschöpfungskette in der Vermarktung weiter ausbauen. So bieten wir Beratung, Redaktion und Produktion aus einer Hand an. Mit diesem umfassenden Portfolio haben wir eine unverwechselbare Stellung im Markt."

"Die aktuelle Lage ist sicher herausfordernd und es deutet vieles darauf hin, dass sich das so schnell auch nicht ändern wird. Der TV Werbemarkt steht unter Druck, das bestätigt das aktuelle Preisdumping der Agenturen. Wir sind aber dennoch optimistisch und investieren weiter in Programmqualität um Marktanteile und Relevanz in Deutschland zu steigern. Ein attraktives Live-Sportrecht wie die MotoGP ist ein schönes Beispiel wie wir in der Sportzielgruppe zulegen und am Werbemarkt wachsen können."

