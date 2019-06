TVNOW: Von Gay-Dating über Comedy bis Weltkriegsserie

© TVNow

Nach einem stillen Start von TVNOW zieht die Mediengruppe RTL Deutschland bei den Eigenproduktionen jetzt das Tempo an. Der schwule Bachelor kommt, weitere Realityshows, die erste eigene Comedyserie und eine neue Lizenzserie.



27.06.2019 - 11:11 Uhr von Thomas Lückerath 27.06.2019 - 11:11 Uhr

„Wir sind der festen Überzeugung, dass Video on Demand in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft ankommen wird. Inhalte für diese Zielgruppe zu entwickeln, ist seit Jahren tief in unserer DNA verankert – das ist unsere Kernkompetenz! Das ist unser Wettbewerbsvorteil!“, erklärte Jan Wachtel, Geschäftsführer für digitale Medien & journalistische Inhalte, bei den Screenforce Days in Köln. Ganz ausdrücklich soll die Genre-Vielfalt bei TVNOW damit größer sein als die immer noch weitgehend auf fiktionale Stoffe fokussierten, internationalen Anbieter.

Bereits heute erreiche man bis zu fünf Millionen Unique User pro Monat und setze dabei vor allem auf deutsche Produktionen. Nach eigener Zählung verfüge TVNOW bereits über 638 Originals, wenn man jede Eigenprodukion der Mediengruppe RTL Deutschland quasi als TVNOW Original zähle. Insgesamt investiere man eine Milliarde Euro pro Jahr - all das sind Zahlen, die vor dem Hintergrund kolportierter Investments der internationalen Streamingdienste, verdeutlichen sollen, dass TVNOW sich nicht verstecken brauche. Wie auch beim Konkurrenzprodukt joyn von Discovery und ProSiebenSat.1 wird sich erst noch zeigen müssen, wie sehr so manche Eigenproduktion auf die Streaming-Marke einzahlt - wenn sie kurz darauf auch ganz schnöde linear angeboten wird.

Zu den explizit als TVNOW-Originals angekündigten Programmen der kommenden Monate gehört mit „No Activity“ auch die erste Comedyserie. Eine Cop-Comedy mit Biss über ein Polizei-Duo, das viel zu viel Zeit gemeinsam in ihrem Dienstwagen verbracht hat und nun kurz davor steht, den Fall ihres Lebens zu lösen. Außerdem sind exklusive Reality-Shows geplant. Im November startet „Prince Charming“, sozusagen eine schwule Version des „Bachelor“. Schon im Herbst 2016 hatte DWDL.de das Format bei der MIPCOM in Cannes als eine der internationalen Formatentdeckungen identifiziert.

Jan Wachtel bei der Vorstellung der Inhalte von TVNOW.

Bereits ab August werden Singles in der wöchentlichen Reality-Show „Paradise Hotel“ unter den Palmen Mexikos nach der Liebe suchen oder sich doch für den Geldgewinn entscheiden. In der neuen Reality „Welcome to Miami!“ schickt TVNOW „zwölf beliebte Reality-Helden“ in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und begleitet sie bei ihrem nächsten Karriereschritt. Und nach der ersten Staffel im Frühjahr geht die Reality-Datingshow „Temptation Island – Insel der Versuchung“ in die zweite Runde. An Reality-Formaten mangelt es TVNOW damit nicht. Welche davon in welcher Form auch linear ohne Abo zu sehen sein werden, ist noch unklar.

Aber es wird auch ernst bei TVNOW: Im Rahmen von „Jenke ohne Grenzen“ begibt Jenke von Wilmsdorff in Länder, die für viele niemals als Reiseland in Frage kämen. Auf seiner abenteuerlichen Reise treffe er auf Menschen, wie die schwerbewaffneten Cannabis-Bauern oder einen Hisbollah-Vertreter, „denen ansonsten niemand begegnen möchte.“ Darüber hinaus zeigt der Streamingdienst der Mediengruppe exklusiv die 2. Weltkriegs-Serie „World on Fire“ der BBC mit Oscar-Preisträgerin Helen Hunt und Sean Bean in einer Deutschland-Premiere.

