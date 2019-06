Screenforce Days: Warum Welt beim Visoon-Screening fehlte

© Welt

Mit viel Musik hat TV-Vermarkter Visoon am Donnerstag den Bollywood-Sender Zee One sowie die Viacom-Kanäle präsentiert. Was fehlte, war der Nachrichtensender Welt. Warum? Wir haben nachgefragt.



27.06.2019 - 16:38 Uhr von Thomas Lückerath 27.06.2019 - 16:38 Uhr

Lautstark, diesmal mit Hiphop statt Rock, hat die Visoon-Führungsriege ihr Screening eröffnet. Die folgenden 20 Minuten umfassten etwas Markenpflege für den Bollywood-Sender Zee.One sowie einen ausführlicheren Teil für die deutschen Sender von Viacom, die von Visoon vermarktet werden.

MTV feierte noch einmal das Comeback von "Yo! MTV Raps", Comedy Central holte David Hasselhoff nach Köln, um für die ersten deutschen Roasts im Programm zu werben und Comedy Central feiert 20 Jahre Spongebob Schwammkopf - zu dessen Ehre dann David Hasselhoff noch einmal "Looking for Freedom" sang. Schon war das schnelle Screening vorbei und ein Sender fehlte: Der Nachrichtensender Welt von Axel Springer, der ebenso von Visoon vermarktet wird.Auf DWDL.de-Nachfrage teilt Marketing-Chefin Kristina Faßler am Donnerstag mit: „Welt ist in diesem Jahr nicht beim Screenforce Day dabei, weil wir erstmalig für den November einen gemeinsamen Salesevent in Düsseldorf für Welt planen, bei dem wir die Kraft der Dachmarke und die Spezifik der Welt-Kanäle in Digital, Fernsehen und Print gemeinsam präsentieren. Screenforce ist das große TV und Video-Event. Es wäre der falsche Ort für Welt gesamt und kein feiner Zug, es nur wegen unserer Einzigartigkeit für eine Präsentation aller Kanäle zu nutzen.“