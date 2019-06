ServusTV nimmt "Hubert und Staller" ins Programm

© TaglichtMedia

27.06.2019 - 18:00 Uhr von Uwe Mantel 27.06.2019 - 18:00 Uhr

Im Mittelpunkt des Programmscreenings von ServusTV auf den Screenforce Days in Köln stand die MotoGP, die man seit diesem Jahr im Programm hat und für die man sich für fünf Jahre die Übertragungsrechte gesichert hat. Das verwundert nicht, ist es doch der größte Quotenhit für den kleinen Sender. Bereits zum Saison-Auftakt im März waren über 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt worden. Umgesetzt hat man auch die Ankündigung aus dem Frühjahr, wieder eigene Nachrichten für Deutschland zu zeigen. Seit diesem Monat sind die "Servus Nachrichten" und "Servus Wetter" mit David Rohde und Jochen Sattler zu sehen.

Für die Krimi-Strecke am Freitag hat man im Herbst dann nicht nur die zweite Staffel der Eigenproduktion "Meiberger - Im Kopf des Täters" mit Fritz Karl im Programm, sondern hat sich auch die ARD-Serie "Hubert und Staller" gesichert. In Österreich klären die beiden bayerischen Kommissare schon seit längerem bei ServusTV Fälle auf, im Herbst sind Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau dann auch in Deutschland bei Servus TV mit alten Folgen zu sehen. Den überwiegenden Teil des Programms bestreitet Servus TV aber auch weiterhin mit Eigenproduktionen - nach eigenen Angaben derzeit etwa zwei Drittel. Weiter geht's etwa mit neuen Folgen von "Terra Mater", "Bergwelten", "Heimatleuchten" und der "kulTOUR mit Holender".

"Der sehr hohe Anteil einzigartiger Eigenproduktionen sowie die richtige Prise spannender und vor allem thematisch passender Zukäufe – das ist das Erfolgsrezept von ServusTV und damit stehen wir für Abwechslung auf dem deutschen Fernsehmarkt. Dieser Prämisse werden wir auch in Zukunft folgen und anspruchsvolle Formate in unserem Programm in den Mittelpunkt stellen. Ob Natur, Sport, Kulinarik, Kultur oder Fiction – ServusTV hat mit dieser Themenmischung und dem hohen Qualitätsanspruch sein Alleinstellungsmerkmal in den vergangenen Jahren herausgearbeitet. Dieses werden wir am deutschen Markt ausbauen, um unsere Position auch weiterhin zu festigen und am Werbemarkt zu wachsen", so Gerhard Riedler, Global Head of Media Sales, Red Bull Media House.

