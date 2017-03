Wieder 24 Stunden bei Nitro, Bayern punkten bei Sky

© RTL NITRO

RTL Nitro will in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring erneut einen Weltrekord aufstellen. Außerdem: Die Bayern sorgten am Sonntag für starke Quoten bei Sky, SSNHD punktete vor dem Wochenende mit der CL-Auslosung.



Die Mediengruppe RTL Deutschland bleibt demzwei weitere Jahre treu. Das geht aus einem mit der Wige Media AG geschlossenen Vertrag hervor.wird das nächste Rennen, das am letzten Mai-Wochenende stattfindet, übertragen und an den Tagen zuvor bereits von der Austragung der verschiedenen Qualifyings berichten., das am gleichen Wochenende von der Formel 1 aus Monte Carlo berichtet, wird indesin mehrminütigen Sendungen übertragen. "Wir sind mit dem kompletten Sportteam in Monaco und am Nürburgring, um den vielen Motorsport-Fans ein tolles Wochenende zu liefern", sagte: "Unsere Erwartungen an die Übertragung wurden im letzten Jahr übertroffen, daher freuen wir uns sehr, das Wochenende am Nürburgring auch in Zukunft live bei uns im Programm zu haben." 2016 hatte der Sender einenaufgestellt. In diesem Jahr ist sogar eine noch längere Sendung geplant.



Das von derbetriebene Online-Programmkann kommen. Das Angebot hat jetzt von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) diefür die Dauer von zehn Jahren erhalten. Zu den Gründungspartnern gehören auch die Allianz, die Deutsche Post und die Deutsche Telekom. "Wir freuen uns, dass wir jetzt auch ganz offiziell das Recht erhalten haben, unsere Pläne in die Tat umzusetzen und sehr viele Fans und Interessierte mit unseren Live- und VoD-Angeboten aus dem großen Amateursportbereich versorgen dürfen und erreichen werden. Mit der Rundfunklizenz unterstreichen wir, dass wir mit sporttotal.tv die redaktionelle wie inhaltliche Verantwortung übernehmen", sagte. Aktuell befindet sich das Projekt bereits in der Pilotphase.



geht eineein. Dabei geht es um die Produktion und die. Im Rahmen der Partnerschaft wird NowThis demnach Videos für die Olympia-Berichterstattung des Sportsenders produzieren. Eurosport wird NowThis den Zugang zu seiner Sport-Content-Mediathek gewähren und fungiert somit als erster europäischer Medienpartner zum geplanten Launch von NowThis Sports im Mai. Darüber hinaus stellt Eurosport einfür NowThis Sports in Europa bereit. "Die neue Partnerschaft mit NowThis ermöglicht es uns, unser innovatives Storytelling mit unserem Publikum zu teilen und in einer dynamischen Art und Weise eine Verbindung zwischen den Fans und ihren Lieblingssportlern zu schaffen", sagte. Hinter dem Bündnis stehenund. Discovery hatte im vergangenen Jahr 100 Millionen Dollar in eine strategische Partnerschaft mit Group Nine investiert.



Sport in Zahlen

Um neue Aufmerksamkeit aufzu lenken, hat Sky vor wenigen Tagen angekündigt, Anfang April wieder einausstrahlen zu wollen (DWDL.de berichtete) . Dass die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV überhaupt im Free-TV gezeigt werden kann, hängt einem Bericht der "Sponsors"-Kollegen mit dem sogenanntenzusammen, der im Verwertungsvertrag über die Rechte festgelegt ist. Die Klausel sieht vor, dass Besitzer der Pay-TV-Rechte pro Saison an bis zu zwei Spieltagen einer Saison Inhalte auch frei-empfänglich verbreiten dürfen. Nachdem Sky Sport News HD zum Free-TV-Start bereits das Spiel zwischen Mainz und Bayern zeigte, hat Sky sein Free-Kontingent für die aktuelle Saison somit ausgeschöpft.



Ohne Bayern und Dortmund mussteam Samstag mit derbacken: Nachdem der Marktanteil zuletzt auf teils mehr als 17 Prozent anzog, waren diesmal um 15:30 Uhrbei den 14- bis 49-Jährigen drin. Erstmals seit mehr als einem Jahr musste der Pay-TV-Sender damit wieder einen einstelligen Wert hinnehmen. Dafür lief's am Sonntag um 17:30 Uhr außergewöhnlich gut: Densahen im Schnitt. Eine höhere Reichweite gab's sonntags um 17:30 uhr zuletzt im Februar 2016. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe kann sich angesichts vonsehen lassen.



Was noch zu sagen wäre...

Vergleichsweise unspektakulär lief's dagegen zeitgleich für das beiim Free-TV gezeigte, das nicht überund einen Marktanteil von 0,3 Prozent hinauskam. Sehr zufrieden gibt man sich in Unterföhring dafür mit den Quoten der, die in der vorigen Woche zur Mittagszeit von 90.000 Zuschauern gesehen wurde. In der Spitze waren nach Angaben von Sky sogar überim Free-TV dabei. Ab 12:00 Uhr belief sich der Marktanteil in der Zielgruppe auf, in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer freut man sich bei Sky sogar über bis zu 4,0 Prozent Marktanteil.

"Uli hat eine Zeit lang die Dinge nicht intensiv genug verfolgt."

HSV-Boss Heribert Bruchhagen im "Doppelpass" zu einem Zitat von Uli Hoeneß, wonach der HSV in der Bundesliga oben mitspielen muss