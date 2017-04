ARD-Gremien fordern Hilfe, MDR-Sport im neuen Design

© MDR

Die Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD appelliert an die Politik, die Liste der zum freien Empfang auszustrahlenden Sport-Großereignisse anzupassen. Außerdem: Sport1 zeigt mehr Motorsport und "Sport im Osten" hat eine neue Optik.



Nachdem die vergangenen beiden Handball-Weltmeisterschaften nur imbeziehungsweise im Internet zu sehen waren und die Rechte an den Olympischen Spielen an Discovery gingen, fordert diejetzt die Hilfe der Politik. "Die aktuellen Entwicklungen auf dem Sportrechtemarkt zeigen, dass nicht alle Sportereignisse, die es aufgrund ihrer gesellschaftlichen Relevanz verdient hätten,können", betonte der. "Hier müssen die Regelungen zur Kurzberichterstattung sowie diewerden." Zugleich verweist er darauf, dass die ARD in der Vergangenheit "gerade in der kritischen und hintergründigen Sportberichterstattung außerordentliche Leistungen erbracht und maßgeblich zum öffentlichen Diskurs beigetragen" habe. Warum die ARD dafür zwangsläufig Live-Rechte benötigt, sagte Flath allerdings nicht.



wird in diesem Jahr diezeigen. Der Sender hat die plattformneutralen Multimedia-Rechte von Infront Sports & Media erworben und wird die komplette Saison ab dem 15. April begleiten. Geplant sind nebenund Highlight-Zusammenfassungen im Free-TV auch regelmäßige Livestreams der Rennen im Netz sowie ausgewählte Live-Übertragungen beim Pay-TV-Sender Sport1+. "Die FIA WEC hat sich mit dem Engagement von namhaften Premium-Herstellern zuentwickelt, die nun unser hochkarätiges Angebot im 'Home of Motorsport' bereichert", lobt. In der WEC gehen seit 2012 Le-Mans-Prototypen (LMP) und Gran Turismos (GT) nach dem Reglement des 24-Stunden-Rennens von Le Mans an den Start.



Der ehemalige Schalke-Spielerwechselt vom "Express" zu. Der gebürtige Kölner wurde dort zumernannt und wird sein Amt zum 1. Mai antreten. In seiner Funktion soll er den Sport-Reporter Daniel Berg unterstützen und sich unter anderem dem Thema "Fußball-Nationalmannschaft" widmen. Bei Letzterem hat er schon ordentlich Erfahrung gesammelt, war er für den "Express" bereits als Chefreporter und Teamchef für mehrere Welt- und Europameisterschaften. "Mit Thomas Gassmann haben wir einenfür uns gewinnen können", sagt. "Seine ausgeprägte sportjournalistische Kompetenz wird neue Impulse für unsere Fußballberichterstattung setzen." Unterdessen hat auch daseinen neuen Chef:übernahm zum April die Team-Leitung und folgte auf Ignacio Naya, der die Agentur nach 15 Jahren verlässt.



Nach der "Sportschau" hat sichauch um dasgekümmert, das ab sofort im Einsatz ist. Die Veränderungen sehen ein neues Logo, ein neues Broadcast- und Studio-Design sowie ein Paket von Gestaltungselementen für alle On-Air-, Online- und Mobile-Kanäle sowie für den Einsatz vor Ort in Stadien und Hallen vor. Zusammen mit Massive Music aus Amsterdam lieferten die Münchner außerdem das neue Audio-Design. Als "schnell, berauschend und unmittelbar" bezeichnet, das neue Design von "Sport im Osten". "Ein Branding, wie wir unsere Marke sehen: leidenschaftlich, unbändig und direkt. 'Sport im Osten' ist kein internationaler Sportstar - sondern ein Fan von hier", so

Rebranding von "Sport im Osten" (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Dersteht offenbar ein Geldsegen ins Haus. Wie der "kicker" berichtet , hat DFL-Boss mit der chinesischeneinenausgehandelt, dereinbringen soll. Ein entsprechender Vertrag mit dem Vermarkter, der schon Partner der Premier League und der spanischen La Liga ist, soll demnach im Mai unterzeichnet werden und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. In China erfreut sich die Fußball-Bundesliga seit Jahren steigender Popularität - und das zahlt sich jetzt offenbar in barer Münze aus. Die Zusammenarbeit sollbeginnen und ist zunächst auf fünf Jahre angelegt.



Dashat beiam Sonntagnachmittag starke Quoten erzielt:sahen im Schnitt den Sieg des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 2,8 Prozent und fiel in der Zielgruppe mit 2,7 Prozent ähnlich gut aus. Beim anschließendenwarendabei. Zuvor konnte dersogar die Millionen-Marke überspringen:sahen den Talk, an dem unter anderem BVB-Boss Hans-Joachim Watzke als Gast teilnahm. Das reichte sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe für einen hervorragenden Marktanteil von 9,4 Prozent. Zufriedenheit auch bei: Dort verzeichnete derüber die komplette Rennlänge, in der Spitze waren sogar 440.000 Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag bei 2,1 Prozent, was für Eurosport in Deutschland derist.



Während die Sonntagsspiele derauch wegen des sonnigen Wetters von jeweils weniger als 400.000 Zuschauern beiverfolgt wurden, lief es am Samstag für den Bezahlsender umso besser:verfolgten das, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei, was gar nicht so weit weg war von der frei empfangbaren, die bei den 14- bis 49-Jährigen zur selben Zeit aufkam. Einen zweistelligen Marktanteil verbuchte Sky zuvor ab 15:30 Uhr zudem mit Einzelspielen und Konferenz: 12,2 Prozent betrug der Marktanteil hier, insgesamt waren 1,07 Millionen Zuschauer dabei. Einen Rekord gab's zudem für: Mitmarkierte das frei empfangbare Bundesliga-Spiel zwischenam Dienstagabend eine neue Bestmarke. Die meisten Fans erreichte Sky dennoch im Pay-TV, wo Einzelspiele und Konferenz von 1,67 Millionen Zuschauern gesehen wurden.

"Jedes Gerücht, egal woher, wird mittlerweile ungeprüft verbreitet, weil in Ihrer Branche offenbar eine Geschwindigkeit reingekommen ist, die es gar nicht mehr erlaubt, die Dinge zu prüfen. Es wird bei uns oft nicht einmal mehr nachgefragt."

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im "WAZ-Interview über die Arbeit von Sportjournalisten