Mehr eSports bei Sport1, "Kretzschmar" tut sich schwer

Auch in Zukunft will Sport1 auf eSports setzen, nun wurde ein entsprechender Vertrag verlängert. Außerdem: sporttotal.tv und DAZN wollen die Vermarktung vorantreiben, starke Quoten für Formel 1 und Fußball, "Kretzschmar" startet dagegen mau.



28.08.2017 - 10:13 Uhr von Alexander Krei 28.08.2017 - 10:13 Uhr



© Sport1 © Sport1 und das eSports-Unternehmen ESL haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Der Sender wird Ende Oktober die ESL One Hamburg 2017 mit einem Preisgeldpool von einer Million US-Dollar live im Free-TV übertragen. Darüber hinaus hat Sport1 die Medienrechte an den Finalevents der ESL Sommer- und Wintermeisterschaft 2017 in EA Sports FIFA 17 und League of Legends erworben. Robin Seckler, Geschäftsführer Digital Products der Sport1 GmbH: "Gemeinsam mit der ESL präsentieren wir den eSports-Fans im deutschsprachigen Raum weiterhin hochklassigen Live-eSports - neben weiteren attraktiven eSports-Angeboten im TV wie der sechsteiligen Reportage 'Inside eSports Spezial' über den VfL Wolfsburg - und stärken so unsere Positionierung als führende eSports-Destination im deutschsprachigen Raum."



© sporttotal.tv © sporttotal.tv übernimmt zum 1. September die neu geschaffene Position als Leiter Marketing & Vertrieb bei sporttotal.tv. Der bisherige Head of Sales der Sport-Marketing-Agentur Tridem Deutschland zeichnet ab diesem Zeitpunkt für die Vermarktung des neuen Sport-Streaming-Angebots verantwortlich und wird jegliche vertrieblichen Aktivitäten der 100-Prozent-Tochter der Wige Media AG steuern. Bereits zu Beginn seiner beruflichen Karriere war Pfahl für die damalige Wige-WDT Media Group tätig. "Jörg Pfahl kennt als erfahrener Manager im Sportsegment den Entertainment-Markt bestens und wird so starke Impulse für die weitere Entwicklung setzen können", so sporttotal.tv-Geschäftsführer Peter Lauterbach.



Der Sportstreamingdiensthatzumernannt. Mit diesem Schritt soll das Netzwerk an Werbepartnern weiter ausgebaut werden. Es handelt sich dabei um eine neu geschaffene Position. Parmenter soll die Marketing- und Vertriebsteams ebenso unterstützen wie die digitale Fußballagentur Goal Studios der Perform Group. Dafür wird er mit denzusammenarbeiten. Als Managing Director wird Peter Parmenter direkt an, berichten. Zuletzt war der DAZN-Neuzugang für EA tätig.



Sport in Zahlen

Der amerikanische Fernsehsenderschenkt, einer neuen Basketball-Liga, in der 3 gegen 3 gespielt wird, ein weiteres Jahr sein Vertrauen. Big3 wurde zu Jahresbeginn unter anderem vomgegründet. "In ihrem ersten Jahr präsentierte die Liga einen wettbewerbsfähigen, unterhaltsamen Basketball, der bei den Fans aufstieß, wie die Fernsehsendungen auf FS1 und die vollen Arenen im ganzen Land belegen", sagte. "Unsere gemeinsame Vision macht diese Partnerschaft ideal", betonte Ice Cube. Die Meisterschaft der ersten Big3-Saison ist am vergangenen Samstag ausgetragen worden.



© ProSieben Maxx © ProSieben Maxx hat am Sonntag über viele Stunden hinweg auf Live-Sport gesetzt, tat sich zum Start mit Beachvolleyball allerdings schwer. Das Männer-Finale der FIVB World Tour verzeichete am Nachmittag nur 0,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 20.000 Zuschauern. Als die Frauen danach an der Reihe waren, zog die Reichweite auf 60.000 Zuschauer sowie 0,6 Prozent an. Wirklich gute Quoten waren allerdings erst mit Football drin: Als die Chicago Bears auf die Tennessee Titans trafen, lag der Marktanteil um 19:00 Uhr zunächst bei starken 3,1 Prozent. Zeitweise waren mehr als 300.000 Zuschauer dabei. Auch beim zweiten Spiel des Abends verbuchte ProSieben Maxx in der Spitze mehr als drei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Hier waren im Schnitt noch 170.000 Zuschauer dabei. Im Vergleich zum Vorjahr ging's damit deutlich nach oben.



© Sky © Sky hat auch am zweiten Bundesliga-Spieltag wieder hervorragende Quoten eingefahren. Einzelspiele und Konferenz verbuchten am Samstagnachmittag einen Spitzen-Marktanteil von 18,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - der Wert fiel damit ähnlich hoch aus wie sieben Tage zuvor. Insgesamt schalteten 1,36 Millionen Zuschauer ein, beim anschließenden Spiel zwischen Dortmund und Hertha waren noch 890.000 Zuschauer dabei. Auch am Sonntag lief's für die beiden Spiele mit Marktanteilen von 8,4 und 7,6 Prozent blendend. Bei Sky Sport News HD verbuchte "Wontorra" indes 150.000 Zuschauer, während der "Doppelpass" bei Sport1 von 900.000 Fans gesehen wurde. Die anschließende Konferenz-Premiere der Handball-Bundesliga hielt 50.000 Zuschauer bei der Stange und erzielte 0,5 Prozent Marktanteil bei SSNHD. Einen schwachen Start gab's für den Handball-Talk "Kretzschmar", der ab 17:00 Uhr lediglich 10.000 Zuschauer zählte. In der Zielgruppe bewegte sich der Marktanteil im nicht-messbaren Bereich.



© MG RTL D / Lukas Gorys

Was noch zu sagen wäre...

Diehatderweil richtig starke Quoten beschert: Der Marktanteil des Großen Preises von Belgien belief sich am Sonntag ab 14:00 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen auf- das war der beste Wert der letzten Jahre. Insgesamt schaltetenein, die den Sieg von Lewis Hamilton sahen. Im Vergleich zu 2016 stieg die Reichweite um über 200.000 Zuschauer an. Stark lief's allerdings auch für, wo sich die Quoten auf dem Niveau des Vorjahres bewegten.trieben den, in der Zielgruppe wurden 25,5 Prozent gemessen. Damit war der Kölner Sender zu diesem Zeitpunkt freilich Marktführer. Siegerehrung und Analysen hielten danach immerhin noch 14,4 Prozent der jungen Zuschauer vor dem Fernseher, die Reichweite ging auf 2,20 Millionen Zuschauer zurück.

"Da sind die in Köln wohl vor dem Fernseher eingeschlafen."

Rudi Völler, Sportchef von Bayer Leverkusen, über den Video-Schiedsrichter

