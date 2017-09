Vier NFL-Streams bei Amazon, Formel-1-Fans schalten ab

© Amazon

Amazon wird die Donnerstags-Spiele der NFL mit gleich vier verschiedenen Tonspuren übertragen, darunter zwei in englischer Sprache. Eurosport hat sich unterdessen neue Rad-Rechte gesichert. Und: Vettel-Aus drückt die Formel-1-Quoten bei RTL.



Von nächster Woche an wirdseinen Prime-Kunden insgesamt elfanbieten. Zum Auftakt zeigt der Streamingdienst das Spiel zwischen den Chicaco Bears und den Green Bay Packers. Amazon setzt dabei auf: Zusätzlich zum von CBS übernommenen Standard-Feed sind weitere Feeds in Spanisch und Portugiesisch geplant, zudem will man eineanbieten, der sich anrichtet. Grund dafür sei, dass sich Amazon als "globaler Service" verstehe, erklärte. Amazon hatte sich die Übertragungen rund 50 Millionen US-Dollar kosten lassen. Deutsche Kommentatoren wird es zum Start in der Nacht von Donnerstag auf Freitag offenbar nicht geben.



Mehr Radsport für: Der Sender hat einen neuengeschlossen. Demnach wird Eurosport von 2017 bis 2020in 36 Ländern und Territorien Europas übertragen, darunter die Straßenrad-WM, die Bahn-WM und die Cross-WM.: "Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren EBU-Mitgliedern dazu beigetragen haben, die internationalen Rechte der UCI-Meisterschaften an Eurosport zurückzugeben. Dank der umfangreichen Berichterstattung von Eurosport und der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten können die Zuschauer in ganz Europa mehr von diesen Weltklasse-Events sehen als jemals zuvor."



wird im Rahmen einer Kooperation mit derdenlive im Free-TV übertragen. Das Turnier, bei dem ein DEL All-Star-Team gegen die All-Star-Teams der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga sowie der tschechischen und slowakischen Liga antreten wird, findet am Samstag, denin der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt. Die vier teilnehmenden Teams bestreiten drei Partien imüber zwei mal 15 Minuten mit "Drei gegen Drei" Spielern auf dem Eis. Für die DEL-Auswahl wird jeweils ein Spieler aus jedem der 14 DEL-Klubs nominiert werden, Teamchef ist Eishockey-Legende. Sport1 wird alle Begegnungen des deutschen Teams live zeigen.



Derwar das erste Nachmittags-Rennen der laufenden Formel-1-Saison, das bei RTL vongesehen wurde. Genau genommen waren im Schnitt 3,97 Millionen Zuschauer dabei, die einem Marktanteil von 27,2 Prozent entsprachen. Interessant: Unmittelbar vor dem Rennen waren noch 4,32 Millionen Zuschauer dabei - das frühe Aus von Sebastian Vettel hat also offensichtlich. Im Vergleich zum Vorjahr schalteten letztlich knapp eine Million weniger ein, angesichts eines Marktanteils von 23,0 Prozent in der Zielgruppe kann man in Köln aber dennoch zufrieden sein. Beiwaren indesdabei, fast 200.000 mehr als 2016.



Der Fußball-Talkhat seine Reichweite am Sonntag wieder steigern können: Nachdem zuletzt nur noch 80.000 Zuschauer gezählt wurden, waren diesmal im Schnittdabei. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 1,7 Prozent. Derverzeichnete unterdessenund einen sehr guten Marktanteil von 6,8 Prozent beim jungen Publikum. Sieben Tage zuvor hatte die Sendung noch an der Millionen-Marke geschnuppert. Zufrieden kann man indes mit densein: Das Spiel zwischen Düsseldorf und Mannheim kam am späten Nachmittag aufund einen Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe. Für dieinteressierten sich am Abend dagegen nur, die einen Marktanteil von 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zur Folge hatten.

"Meine beiden Söhne wissen bis heute nicht, wie viel ich verdiene."

RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick bei "Wontorra" (Sky) zu den Gehaltsveröffentlichungen von Fußballern im "Spiegel"

