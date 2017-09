Sky setzt auf In-Match-Videos, "Sportschau" schwächelt

© ARD

Zwar erreicht die "Sportschau" noch immer mehr als vier Millionen Zuschauer, doch beim jungen Publikum tat sich der ARD-Klassiker am Wochenende ungewöhnlich schwer. Außerdem: Sky hat seine Sport-App gestartet und sporttotal.tv zeigt die Regionalliga.



hat am Wochenende seineeingeführt, in der auch sogenannteenthalten sind. Dadurch besteht ab sofort die Möglichkeit, bereits während der Bundesliga-Spiele Highlight-Videos abzurufen. Sky bietet diesen Service erstmals in Deutschland an und stellt ihn seinen Kunden als bislang einziger Anbieter zur Verfügung - Zugriff haben darauf allerdings nur Sky-Kunden, die das Bundesliga-Paket gebucht haben. Ihnen stehen darüber hinaus jeweils ab Mitternacht nach Spielende auch dieder Bundesliga und 2. Bundesliga zum Abruf zur Verfügung. Die "Sky Sport"-App selbst ist übrigens kostenlos verfügbar und umfasst neben personalisierbaren News auch den



Diehat sich mit demauf eine Partnerschaft verständigt. Der Vertrag hat eineund umfasst auch die. Deren Partien werden fortan vollautomatisch auf derzu sehen sein. "Wir sind nicht nur von der Idee begeistert, sondern genauso von den technischen Möglichkeiten, die Sporttotal den Vereinen vorgestellt und bereits ausgiebig getestet hat", sagte. "Sowohl das Kamerasystem als auch die Plattform bieten dem Amateurfußball eine neue Perspektive, ob im Livestream, als Aufzeichnung oder zur Verwendung in den sozialen Netzwerken."(Foto) ist überzeugt: "Die Kooperation ist für alle Seiten ein großer Gewinn."



Dielässt sich Zeit bei der Suche nach einem. Jetzt hat die "Sport Bild" einen neuen Namen in den Ring geworfen: Demnach soll derzeit über eine Verpflichtung vonnachgedacht werden, der aktuell bei Chicago Fire spielt. Auchsteht dem Bericht zufolge auf der Liste möglicher Experten. Denkbar sei auch,zu lassen. Auf diese Weise könnten auch Thomas Hitzlsperger, Kevin Kuranyi oder Stefan Effenberg zum Einsatz kommen. Großer Zeitdruck besteht nicht: 2017 wird es im Ersten nämlich nur noch wenige Live-Spiele zu sehen geben.



Sport in Zahlen

Das Programm vonist ab sofort auch über dieverfügbar. Eine entsprechende Distributionskooperation hat der Sportsender jetzt mit der Exaring AG vereinbart. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser HD-Programmportfolio mit Sport1 um einen weiteren hochqualitativen Sportsender bereichern konnten", sagte. "Der Sender steht unseren Kunden ab sofort in brillanter HD-Qualität und auch mobil zur Verfügung. Sport-Fans finden bei waipu.tv ein neues Zuhause." Die Exaring AG wurde 2013 in München gegründet und ist einen Beteiligung der freenet Group.



Diehat sich am vergangenen Wochenende beim jungen Publikum ungewöhnlich schwer getan. Während insgesamtund ein starker Marktanteil von 21,2 Prozent erzielt wurden, reichte es. Zum Vergleich: Der Saison-Schnitt der letzten Jahre lag meist um 17 Prozent. Interessant ist vor allem die Tatsache, dassmit dem parallel übertragenengar nicht allzu weit entfernt war von der "Sportschau": Der Marktanteil des Tor-Festivals lag bei. Insgesamt waren knapp eine Million Zuschauer dabei.hatten zuvor mit 600.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren bei Sky eineeingefahren wie die "Sportschau", hier lag der Marktanteil sogar bei



Was noch zu sagen wäre...

Diehatam Sonntag starke Quoten beschert:sahen im Schnitt die Live-Übertragung aus Aragon, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe aufanzog. Bei der anschließendender Radfahrer waren immerhin nochdabei. In der Zielgruppe ging der Marktanteil jedoch auf 0,7 Prozent zurück, während insgesamt noch 1,6 Prozent drin waren.kam indes am Abend mit derauf unspektakuläre Quoten:betrug der Marktanteil des Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 220.000 Zuschauer ein. Verlassen konnte sich der Sender dafür auf den, der zur Mittagszeit vongesehen wurde.

"Wir müssen sehen, dass wir ein breiteres Publikum erreichen."

Thomas Krohne, Präsident des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV), gegenüber "Sponsors" über die neue Zusammenarbeit mit ProSiebenSat.1

