Verstärkung für Onefootball, Sporttotal nun auch bei T-Online

Das Führungsteam der Plattform Onefootball bekommt Verstärkung, darunter den ehemaligen Sport1-Media-Chef Patrick Fischer. Sporttotal kooperiert unterdessen mit Ströer und findet nun auch bei T-Online statt. Außerdem: Starke Quoten für den "Doppelpass".



08.10.2018 - 12:32 Uhr von Alexander Krei



Die ehemaligen Chefs von Puma und Sport1 Media tun sich zusammen und verstärken das Team der, einst CEO von Puma und zuletzt Gesellschafter bei der Brillenmanufaktur Mykita, verantwortet künftig als COO die Bereiche Unternehmensentwicklung, Brand Marketing, Public Relations und Business Intelligence, währendals CBO die Bereiche Marketing, Content und Sales leiten soll. "Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Franz Koch und Patrick Fischeraus der Sport- und Medienbranche für Onefootball zu gewinnen", sagtevon Onefootball, das aktuell eigenen Angaben zufolge weltweit 25 Millionen Fußballfans erreicht und in sechs Sprachen verfügbar ist.



ist neuerdings. In seiner neuen Funktion soll der 38-Jährige in enger Zusammenarbeit mit, Chefredakteur Digital und Director Digital, sowie, Chefredakteur und Director Content, das journalistische Profil der Marke Sport1 weiter schärfen, hieß es. Gleichzeitig ist es seine Aufgabe, neue Formate mitzuentwickeln und die Vernetzung von Digital und TV voranzutreiben. "Er wird vor allem bei dersowie der Entwicklung eines einheitlichen journalistischen Markenauftritts weiterhin wichtige Impulse geben", zeigte sich Axel Schrüfer überzeugt. Matthias Becker ist einund hat seit dem Volontariat im Jahr 2007 zahlreiche Positionen im Unternehmen durchlaufen.



Sport in Zahlen

haben einevereinbart. In einem ersten Schritt wird Ströer die Werbeformen der Amateursport-Plattform. Gleichzeitig werden die Inhalte von sporttotal.tv künftig auch auf dem von Ströer betriebenen Portalzu sehen sein.: "Wir sind stolz, mit Ströer einen Vermarktungs-Champion im Team zu haben, der mit Deutschlands reichweitenstärkster Nachrichten-Website überverfügt. Die Partnerschaft wird sporttotal.tv einen großen Schub geben."



Nach seinem Sieg beimhat Lewis Hamilton dieso gut wie sicher. Dass die Saison nicht bis zum Schluss spannend sein wird, bekommt derweilderzeit zu spüren: Nurstellten sich am Sonntag den Wecker, um das Rennen um kurz nach 7 Uhr zu sehen. Das warenals noch vor einem Jahr, reichte aber trotzdem für einen starken Marktnateil von 33,1 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte der Kölner Sender noch. Manche Motorsport-Fans dürften im Anschluss zugewechselt haben, wo dieauf dem Programm stand.sahen das Rennen aus Thailand, in der Zielgruppe bewegte sich die Live-Übertragung mitweit über dem Senderschnitt.



Was noch zu sagen wäre...

Derhat am Sonntag die: Am Tag nach der Bayern-Niederlage gegen Mönchengladbach verzeichnete der Fußball-Talk im Schnitt 1,01 Millionen Zuschauer und einen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 Prozent erzielt. Das Duell mitgewann der "Doppelpass" damit einmal mehr eindeutig:sahen den Talk bei, hier lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 1,4 Prozent. Die vonübertragenenschlugen sich aus Sicht der Quoten indes eher mäßig:sahen das Spiel zwischen Hoffenheim und Frankfurt, danach waren nochbeim 6:0-Erfolg der Leipziger gegen Nürnberg dabei.

"Weil es junge, hübsche, blonde Reporterinnen git, die genau solche Fragen stellen."

Bayer-Leverkusen-Manager Rudi Völler im Interview mit Eurosport-Reporterin Anna Kraft auf die Frage, warum es eine Trainer-Diskussion gibt



