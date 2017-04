"Crown" bei BAFTA-Nominierten vorn, mehr "Poldark"

Mit gleich fünf Nominierungen führt die erste britische Netflix-Serie das Feld der Nominierten bei den BAFTA TV Awards an. "Poldark" wurde unterdessen noch vor dem Start der neuen Folgen verlängert. Und: John Cleese kehrt tatsächlich zur BBC zurück.



Die BBC hat in diesen Tagen eine ordentliche Portion Vorschusslorbeeren verteilt. Noch weit vor dem Start der dritten Staffel hat der Sender. Das bestätigte Hauptdarsteller Aidan Turner am Wochenende beim "BFI & Radio Times Television Festival" in London. Bereits im September wolle man mit den Dreharbeiten zur vierten Staffel beginnen, erzählte Turner. Die vorzeitige Verlängerung kommt zu einem durchaus wichtigen Zeitpunkt für die Serie: "Poldark" muss sich in diesem Jahr nämlich mit der dritten Staffel erstmals im eher schwächeren Sommerprogramm behaupten, wie erst in der vergangenen Woche bekannt wurde ( DWDL.de berichtete ). Noch schneller wirdzurückkehren: BBC Three hat den Start der neuen Folgen bekannt gegeben und wird die Mischung aus Comedy und Serie



Ein halbes Jahr ist es mittlerweile bereits her, dass Überlegungen zu einerbekannt wurden. Die Anstalt bestätigte damals auch, mit Cleese in Gesprächen für "Edith" zu sein. Die Gespräche nahmen für alle Beteiligten dabei offenkundig ein gutes Ende: In dieser Woche. In der Sitcom geht es um die von Alison Steadman gespielte Edith, deren Gatte gestorben ist. Dass Edith wieder zu haben ist, hat auch ihr früherer Freund Phil (gespielt von John Cleese) mitbekommen und buhlt nun wieder um ihre Gunst. Edith hat mittlerweile allerdings einen Sohn, welcher immer dann unerwartet auftaucht, wenn sich eine Romanze zwischen ihr und Phil anbahnt. Roger wird dabei von Jason Watkins ("Being Human) verkörpert. Die Verpflichtung Cleese' ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil dieser sich in der Vergangenheit nicht gerade als Fan der BBC zeigte – und vor zwei Jahren noch pöbelte, nie wieder für das Fernsehen und insbesondere die BBC arbeiten zu wollen. "Edith" soll zunächstauf Sendung gehen. Wann, ist allerdings noch unklar.



Am Dienstag wurden diebekannt gegeben. Große Freude dürfte bereits jetzt beiherrschen: Die erste britische Produktionan. Nominiert sind dabei Hauptdarstellerin Claire Foy sowie die Nebendarsteller Jared Harris und John Lithgow. Mit Vanessa Kirby darf "The Crown" auch auf einen Award bei den Nebendarstellerinnen hoffen. Die Netflix-Serie kann außerdem auf den Preis in der Königskategorie hoffen: Sie wurde als beste Drama-Serie nominiert und tritt in dieser Kategorie gegen die ITV-Serie "The Durrells" sowie die BBC-One-Serien "War & Peace"an. Letztere Serie darf außerdem auf zwei weitere Auszeichnungen hoffen: Hauptdarstellerin Sarah Lancashire und Nebendarstellerin Siobhan Fineren wurden ebenfalls nominiert. Lancashire tritt damit gegen Claire Foy, Jodie Comer und Nikki Amuka-Bird an, während sich Siobhan gegen Vanessa Kirby, Wunmi Mosaku und Nicola Walker durchsetzen müsste.



Im Bereich derwurden "Flowers" von Channel 4, "Camping" von Sky Atlantic und "People Just Do Nothing" von BBC Three nominiert. Alle drei Serien, das von BBC Three gemeinsam mit Amazon produziert wurde. Für ihr Spiel in "Fleabag"als Beste Schauspielerinnen einer Comedy-Serie nominiert; sie treten gegen Diane Morgan für "Cunk on Shakespare" und Lesley Manville für "Mum" an. Eine aus Quotensicht überzeugende und auch bei Kritikern beliebte Serieaus:. Hoffnung machen darf sich Tom Hollander in der Rubrik der Nebendarsteller, wo neben den bereits erwähnten "Crown"-Schauspielern auch Daniel Mays für sein Wirken in "Line of Duty" nominiert wurde. Zwei von vier Nominierungen im Bereich der internationalen Serie gehen unterdessen auch an Streamingdienste: Netflix wurde für "Stranger Things" auf die Liste gesetzt, während Amazon einen BAFTA für "Transparent" bekommen könnte. Außerdem wurden die FX-Serie "The People V OJ Simpson: American Crime Story" und "The Night of" von HBO nominiert. Alle Nominierungen können Sie wie immer auf den Seiten der BAFTAs einsehen



Im nächsten Jahr könnte dann vielleicht auch schon eine neueauf einen BAFTA hoffen, je nachdem wanndenn ausgestrahlt wird. Die Dreharbeiten zu dieser neuen Serie haben jedenfalls schon einmal begonnen. "Collateral" wird vom Senderund dreht sich rund um die Ermittlungen eines Mordfalls, bei dem ein Pizzalieferant erschossen wurde. Ein wenig erinnert die Serie in der Beschreibung dabei an den Spannungsbogen der Hitserie "Broadchurch". In "Collateral" spielt Carey Mulligan die Kommissarin Kip Glaspie, die nicht davon überzeugt ist, dass die Schießerei ein wahlloser Akt war, für diese Überzeugung aber einen hohen Preis zahlen muss. Der Ortspolizist David Mars wird derweil selbst in den Fall verwickelt, weil seine Ex-Frau Karen eine Verbindung zu dem Mord hat. Karen wird dabei von Billie Piper gespielt, während David Mars von John Simm verkörpert wird. Und dann ist da auch noch die Pfarrerin Jane Oliver, gespielt von Nicola Walker ("Spooks"), die ihre Verbindungen vertuschen will. Sie hat eine Affäre mit dem einzigen Zeugen der Tat.