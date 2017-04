"Poldark" wird vorgezogen, Party-Girls im Kloster

Um "Victoria" aus dem Weg zu gehen, wird "Poldark" bei BBC One in diesem Jahr bereits im Sommerprogramm gesendet. Channel 5 schickt Party-Girls unterdessen ins Kloster. Außerdem: Graham Norton gibt BAFTA-Moderation ab und "Nightly-Show"-Zukunft denkbar.



© Mammoth Screen Limited 2015

Die. Nachdem die zweite Staffel noch im Herbst gesendet wurde und sich dort schwer tat, gegen den erfolgreichen ITV-Neustart "Victoria" anzukommen, wird derzur Freude aller Fans in diesem Jahr. Vorgesehen ist derzeit, dass "Poldark"wird. Wie gehabt soll "Poldark" dort dann am prestigeträchtigen Sonntagabend laufen. Dass das Drama vorgezogen wird, dürfte auch im Sinne der Produktionsfirma Mammoth Screen sein. Sie steckt nämlich nicht nur hinter "Poldark", sondern auch hinter "Victoria"; beide Serien kommen sich in diesem Jahr nun nicht mehr in die Quere. Für die nbekannt. Das Anfang März angekündigte Drama, das gemeinsam mit Netflix entsteht, wird von Louis Hunter und Bella Dayne angeführt. Beide spielen Paris und Helen. Mit dabei sind außerdem David Threlfall ("Shameless"), Frances O'Connor ("The Misssing"), Joseph Mawle ("Game of Thrones") sowie Alfred Enoch, den man aus "Harry Potter" kennt.



© ITV

Wirklich überzeugend warbislang nicht. Vor allem der Plan, dass die "ITV News" vom späteren Sendeplatz ohne Konnkurrenz der BBC-Nachrichten profitieren werden, ging in den vergangenen Wochen nicht auf und auch die Late-Night-Show selbst enttäuschte aus Quotensicht eher. Eine. Wie ITV-Fernsehchef Kevin Lygo gegenüber "Broadcast" sagte, würde "The Nightly Show" dann aber wahrscheinlich erst um 22:30 Uhr laufen – die "ITV News at Ten" würden damit wirklich wieder um 22 Uhr auf Sendung gehen können. Ob im Falle einer Fortsetzung auch das Konzept der wöchentlich wechselnden Moderation aufgegeben wird? Denkbar ist dies zumindest, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich das Feedback je nach Host war. Die besten Kritiken bekam da noch. O'Leary, der beim Sender auch "The X Factor" moderiert, soll daher den Testlauf auch beenden und damit am Ende des achtwöchigen Testlaufs. Denkbar ist, dass O'Leary sich dort dann als fester Moderator warmlaufen soll. Eine amerikanische Late-Night kommt unterdessen demnächst nach UK: James Corden setzt sein Versprechen in die Tat um und sendet drei Specials seiner "Late Late Show" vom 7. bis 9. Juni aus London. In Großbritannien werden diese Ausgaben bei Sky 1 gesendet.



© Channel 5

Der mittlerweile zu Viacom gehörende Privatsender, der vor wenigen Tagen seinen dreißigsten Geburtstag feierte, hat eine neue Dokusoap angekündigt, die genauso gut auch bei MTV laufen könnte. In, die für vier Wochen ihr Partyleben zu den Akten legen und. Dort müssen sie dann natürlich auf Alkohol, Smartphones und Kosmetik verzichten, wovon man sich beim Sender den ein oder anderen Konflikt und Verzweiflung versprechen dürfte. Für die Doku-Reihe soll Channel 5 ein Jahr lang mit der katholischen Kirche verhandelt haben. Geplant sind zunächst vier Folgen. Fans deskönnen sich unterdessen beruhigt auf die nächsten Jahre freuen, wenn sie nicht ohnehin selbst vor Ort sein werden. Das, sodass Glastonbury noch bisbei der öffentlich-rechtlichen Anstalt beheimatet sein wird. Die BBC berichtet seit zwanzig Jahren umfangreich von dem Festival, zum Teil auf mehreren Red-Button-Kanälen, und spricht damit ein Millionenpublikum an.



© BAFTA

Seit 2007 führte Graham Norton, mit einer Unterbrechung, durch die. In diesem Jahr müssen sich die Zuschauer und Gäste an ein neues Gesicht gewöhnen., zuletzt vor allem bekannt als Moderatorin des "Great British Bake Off",. Die BAFTA TV Awards werden in diesem Jahr am 14. Mai verliehen und von BBC One live übertragen. Wer auf eine der begehrten Auszeichnungen hoffen darf, wird in der kommenden Woche bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr durfte sich unter anderem die Crew von "Peter Kay's Car Share" über einen BAFTA Award freuen. Die Produktion der zweiten Staffel zog sich etwas hin, nun steht aber immerhin der Starttermin fest. Und dabei geht es, wie so oft in Großbritannien, sehr schnell. Bereits ab dem kommendenausgestrahlt. Früheren Aussagen zufolge könnte das dann übrigens auch schon der letzte Durchlauf sein, weil ein Auto wenig Raum für viel Variation gebietet.