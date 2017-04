Show für schräge "X-Factor"-Sänger, kein TV-Duell

Schräge Vögel gibt es auch in den "X-Factor"-Castings immer wieder. In einem Spin-Off sollen diese nun dennoch eine Chance bekommen. BBC Two hat derweil einen Hauptdarsteller für eine neue Sci-Fi-Serie und Theresa May entzieht sich vor den Neuwahlen TV-Debatten.



Auch nach der Übernahme von "The Voice UK" hält der Privatsender ITV bekanntlich an seiner etwas in die Jahre gekommenenfest. Simon Cowell hat für die neue Staffel in diesen Tagen nun die Jury bekannt gegeben – und verzichtet nach schlechten Erfahrungen der Vergangenheit zumindest hinter dem Pult auf große Veränderungen.werden nämlich wieder die gleichen Köpfe neben ihm platznehmen wie auch bereits im vergangenen Jahr. Unterdessen möchte ITV offenbar auch mehr aus den zumindest ehermachen und einige in. Laut "The Sun" sollen die unterhaltsamsten schlechten Sänger in einem Spin-Off zu "The X Factor" gegeneinander antreten. Dabei werden sie von professionellen Gesangs- und Tanzlehrern unterstützt. Wer sich im Laufe der Wochen am meisten gesteigert hat, wird den Sieg mit nachhause nehmen können. Laut "The Sun" soll Bradley Welsh, Moderator von unter anderem "The Chase", die Moderation übernehmen.



Lange war es still um ein neues Sci-Fi-Projekt von. Im August 2015 kündigte der Sender gemeinsam mit der Produktionsfirma Mammoth Screen erstmals an, China Miévilleszu wollen. Während Mammoth mit unter anderem "Poldark" zwischenzeitlich einen großen Hit gelandet und produziert hat, ist es um "The City & the City" allerdings erstaunlich ruhig geworden. Mehr als anderthalb Jahre später ist das Projekt nun wieder in Erscheinung getreten und offensichtlich wird es nun auch etwas ernster. Mit, bekannt aus "Walking Dead" und "Doctor Who", wurde nun nämlich. Morrissey spielt in der Serie den Polizisten Tyador Borlú, welcher im Falle eines brutalen Mordes an eine ausländische Studentin im fiktiven Stadtstaat Besźel ermittelt. Die Ermittlungsarbeiten führen Borlú rasch in die Zwillingsstadt UI Qoma, wo die Studentin ebenso wie in Besźel in undurchsichtige politische und kulturelle Aktivitäten verstrickt war. In diesem Zuge scheint auch die Legende zur geheimnisvollen dritte Stadt Orciny, gelegen zwischen Besźel und UI Qoma, tatsächlich Wirklichkeit zu werden. Bei BBC Two soll Tony Grisoni, der als kreativer Kopf hinter "The Young Pope" steckt, aus dem Roman einemachen. Mit an Bord des Casts sind neben Morrissey unter anderem Mandeep Dhillon, Danny Webb und Ron Cook.



hat sich nicht zuletzt mit ihren Moderationen im "Great British Bake Off" in die Herzen der Zuschauer gequatscht, darf demnächst nun sogar durch die BAFTA TV Awards führen. Doch nicht alles, was Perkins anfasst, ist ein Erfolg. Ihrewurde nun nach mageren Zuschauerzahlen. Nur 116.000 Zuschauer haben die letzte Ausgabe der Sendung, einer Art Buchstabierwettbewerb unter Kindern, gesehen. Das ist selbst für einen Bezahlsender ein sehr mauer Wert. Beiversucht man sich unterdessen an einer neuen Show, tastet sich aber zunächst vorsichtig mit einem Piloten an die Zuschauer heran. Bereits am kommenden Sonntag wird der Sender. In der Sendung schlüpfen Normalos in Riesenmasken, die Prominenten wie Gordon Ramsay, Simon Cowell, Victoria Beckham und Donald Trump nachempfunden wurden, und müssen ihr Können in körperlichen Wettkämpfen unter Beweis stellen. Wenn es zu einer kompletten Staffel kommen sollte, sollen die Sieger einer jeden Folge am Ende in der letzten Folge gegeneinander antreten.



Am Dienstag überraschte Theresa May nicht nur das politische Großbritannien mit der Ankündigung von. Schon am 8. Juni sollen die Briten an die Urnen gerufen werden. Auch die Fernsehsender werden sich in den nächsten Wochen entsprechend in Stellung bringen. Klar scheint aber schon jetzt zu sein: Ein klassischegegenüber dem "Guardian", als dieser nach einer Teilnahme der Premierministerin an einer entsprechenden Sendung fragte. Die Opposition reagierte natürlich prompt. Nicola Sturgeon von der schottischen SNP etwa forderte, dass die Sender dann eben ihren Stuhl frei lassen und trotzdem eine entsprechende Veranstaltung abhalten sollen. Labour-Führer Jeremy Corbyn bezeichnete es als "merkwürdig", dass May nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe von Neuwahlen, bei denen es sich schließlich um eine öffentliche Debatte handelte, eine Teilnahme an Fernsehdebatten ausschließt. Bei der vergangenen Wahl nahm ihr Vorgänger David Cameron lediglich an einer großen Fernsehdebatte mit den Vorsitzenden von Labour, Liberal Democrats, Ukip, der SNP, den Grünen und Plaid Cymru sowie an einer Einzelsendung teil. 2010 gab es noch ein von BBC, Sky und ITV gesendetes Triell mit den drei großen Parteien.