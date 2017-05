Kay beerdigt "Car Share", BBC Two verliert Drachen

Die aktuelle Staffel "Car Share" endete am Dienstag. Geht es nach Peter Kay, soll es das auch definitiv gewesen sein. BBC Two verliert derweil nach nur einer Woche einen neuen Investor der britischen "Höhle der Löwen". Außerdem: Neuwahlen beeinflussen "Big Brother".



Schon zwischen der ersten und zweiten Staffel betonteimmer wieder, dass seinenicht für eine lange Laufzeit ausgelegt ist. Pünktlich zum Finale der zweiten Staffel machte er diese Aussagen in einem Gespräch mit BBC Radio Manchester nun deutlich konkreter: "Es gibtund diese wird auch niemals passieren", beendete Peter Kay das Kapitel ziemlich eindeutig. Auch Hoffnungen, dass es wenigstens noch ein Special geben wird, zerschlug Kay sofort und erteilte einem. Kay hatte schon in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass ein Auto alleine aufgrund der räumlichen Gegebenheiten einfach viel zu wenig Spielraum für weite Handlungsstränge gibt. "Car Share" möchte er viel lieber auf der Höhe des Erfolges beenden. Die letzte Folge lief am gestrigen Dienstagabend bei BBC One.



Ein Wiedersehen wird es unterdessen mitgeben. Zwar beschränken sich die Auftritte in der Sitcom "Mrs. Brown's Boys" zwar derzeit auf Weihnachtsspecials, doch dazwischen durfte sich Brendan O'Carroll in seiner Paraderolle in den vergangenen Wochen auch als Talkshow-Moderator ausprobieren. Das gefiel nicht nur dem Publikum, sondern offensichtlich auch der BBC:, wie die Anstalt in diesen Tagen bestätigte. Im kommenden Jahr soll Mrs Brown beziehungsweise Brendan O'Carroll erneut prominente Gäste am Küchentisch empfangen und Spielchen mit ihnen spielen. Geplant sind sechs neue Folgen. Unterdessen wirdbekommen. Der nicht unumstrittene Comedian wird beimoderieren. Mehr Details wollte der Sender bislang noch nicht verraten. Klar ist jedoch, dass das noch namenlose Format wegen der strikten Regeln zur Objektivität erst nach den Wahlen im Juni starten wird.



Kaum da, ist der neue Drache auch schon wieder weg:, die britische Variante der "Höhle der Löwen", schon wiederund das nochist. Erst eine Woche zuvor wurde er von BBC Two als neuer Investor vorgestellt. Worauf er sich einlässt, wurde Parish, unter anderem Teilhaber des Crystal Palace Football Clubs, offenbar erst danach bekannt. Parish begründete seinen Expressaustieg damit, dem Format und den Jungunternehmern nicht so viel Zeit geben zu können, wie sie verdient hätten. Ein Nachrücker steht allerdings bereits fest: Tej Lalvani, Geschäftsführer eines Unternehmens, das Vitaminpräparate vermarktet, wird nun anstelle Parishs an "Dragons' Den" teilnehmen. Neu an Bord ist außerdem Jenny Campbell, welche mit ihrer Firma Geldautomaten produziert und europaweit vertreibt. Die neuen Folgen der Investorenshow sollen noch in diesem Jahr laufen.



Diehaben kuriose Auswirkungen auch für das Fernsehen. Eigentlich war für Anfang Juni nämlich auch der. Die Unterhauswahlen finden am 8. Juni statt – Channel 5 wollte seinen Reality-Container in der gleichen Woche öffnen. Britischen Medienberichten zufolge ist es nun wahrscheinlich, dass der Privatsender; unter anderem auch, weil Channel 5 seine Reality Show meist donnerstags an den Start bringt. Traditionell wählen die Briten am Donnerstag, sodass der Start in diesem Fall parallel zur Wahlberichterstattung stattfinden würde. Vor sieben Jahren, als David Cameron und Nick Clegg als Sieger die Wahl verließen, musste der große Bruder schon einmal der Politik das Feld überlassen. Kein anderes Format läuft unterdessen so lange schon bei Channel 5 wie das morgendliche. Zufrieden ist man beim Sender mit dem Format nicht mehr, kehren doch auch immer mehr Zuschauer Matthew Wright den Rücken zu. Im kommenden Jahr soll die Sendung daher grundlegend überarbeitet werden. Channel 5 hat dazu. Eine Entscheidung soll im Sommer fallen, das veränderte Format dann ab Januar 2018 laufen.