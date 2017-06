"Price Is Right" kehrt zurück, schwerer Crash bei "Grand Tour"

© RTLplus

"The Price Is Right" kehrt auch in UK zurück: Channel 4 plant eine Neuauflage der beliebten Gameshow. Bei "The Grand Tour" gab es derweil einen schweren Crash. Außerdem: Sky 1 arbeitet mit Lindsay Lohan und Homo-Schwerpunkt bei Channel 4.



2017 hat das Zeug dazu, zum Jahr der heißen Preise zu werden. Nachdem RTLplus bereits eine Rückkehr von "Der Preis ist heiß" angekündigt hat, wird das Format nun nämlich auch in Großbritannien zurückkehren.hat angekündigt, sich der Sendung anzunehmen undfür die Neuauflage präsentieren.sollwerden; bei Erfolg ist eine Fortsetzung aber wahrscheinlich. "The Price Is Right" lief in Großbritannien zuletzt in den Jahren 2006 und 2007 beim Privatsender ITV, der in den 1980ern auch die erste britische Adaption sendete und die Show bereits von 1995 bis 2001 mit Bruce Forsyth wiederbelebte. Zwischenzeitlich war "The Price Is Right" von 1989 bis 1990 auch bei Sky 1 untergekommen. Channel 4 hat unterdessen Gefallen an ehemaligen Showhits gefunden: In der Vergangenheit wurde bereits "Fifteen to One" wiederbelebt und in Kürze holt der Sender auchzurück. Los geht es mit der Show am 23. Juni mit einem Promi-Special zugunsten von Stand Up For Cancer.



Noch ist die erste Staffel gar nicht gelaufen, da arbeitetschon an der zweiten Staffel seiner neuen. Für die zweite Staffel wird dabei auch der Cast erweitert: Mit an Bord ist künftig auch. In der Serie geht es um Daniel Glass, der von "Harry-Potter"-Star Rupert Grint verkörpert wird und von seinem inkompetenten Arzt eine falsche Diagnose ausgestellt bekommt. Glass geht davon aus, dem tödlich erkrankt zu sein. Als aber klar wird, dass es nur eine Fehldiagnose war, überredet sein Arzt, gespielt von Nick Frost, ihn dazu, die Lüge weiterzuleben. Natürlich entwickelt sie dann ein Eigenleben. Lindsay Lohan wird in der zweiten Staffel von "Sick Note" die Tochter von Glass' Chef Kenny spielen, der wiederum von Don Johnson verkörpert wird. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, sodass bei der Premiere von "Sick Note" im Herbst auch rasch ein Nachschub bereitstehen sollte. Ebenfalls im Herbstzurück. Für die siebte Staffel der Serie steht nun, ungewöhnlich früh, bereits der Starttermin fest: Los geht's am 11. September, wie Schauspieler John Thomson bei "Loose Women" verriet.



Bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel vonist es zu einem. Für das Amazon-Format saß Richard Hammond in der Schweiz hinter dem Steuer des Rimac Concept One, einem kroatischen E-Auto,. Hammond hatte dabei offenbar einen Schutzengel an Bord: Einem Sprecher des Formats zufolge gelang es Richard Hammond selbst, sich aus dem Wrack zu befreien, noch bevor dieses in Flammen aufging. Mit einem Rettungshubschrauber wurde Hammond in ein Krankenhaus in St. Gallen gebracht, wo. Jeremy Clarkson gab auf Twitter an, noch nie zuvor einen so schweren Unfall gesehen zu haben. Welchen Einfluss der Crash und Hammonds Genesungsprozess auf die Dreharbeiten von "The Grand Tour" haben, ist noch ungewiss.



Vor 50 Jahren wurde Homosexualität in Großbritannien zumindest in Teilen legalisiert.feiert dieses Jubiläum mit einem eigenenund sendet verschiedene Dokumentationen zum Thema. Unter dem Arbeitstitel "Not Guilty" entsteht derzeit ein Film, der zeigen soll, wie Schwule auch nach 1967 noch verfolgt wurden. Unter dem Arbeitstitel "Epidemic" erzählt eine Doku, wie konservative Politiker gemeinsam mit Ärzten und Schwulen in den 1980ern gemeinsam gegen AIDS kämpften. "50 Shades of Gay", nicht nur Name der Programmschwerpunktes, sondern auch einer eigenen Reportage, soll etwas breiter gefächert die Entwicklungen der letzten 50 Jahren betrachten. "Born This Way" (AT) unterdessen legt den Schwerpunkt auf die Entwicklungen in der Popmusik, während Stephen Fry in "Britain's Great Gay Buildings" gemeinsam mit sieben bekannten Homosexuellen Gebäude vorstellt, die eine Verbindung zu wichtigen Schritten in der Geschichte haben."Raised by Queers" wird unterdessen nur bei All4 im Web zu sehen sein und legt den Fokus auf gleichgeschlechtliche Eltern und ihre Kinder. Bei All4 gibt es außerdem auch bekannte LGBT-Serien wie "Queer As Folk" zu sehen.



Beimsteht unterdessen in Kürze alles. BBC Three möchte mit Filmen und Dokumentationen aufzeigen, wie junge Menschen zwischen 16 und 34 Jahren ihreund mit welchenhaben. Am kommenden Sonntag stellt BBC Three etwa das Drama "Murdered For Being Different" zum Abruf zur Verfügung. Darin geht es um den Fall der 20-jährigen Sophie Lancaster und ihrem Freund Rob, welche im Jahr 2007 dafür attackiert wurden, dass sie sich als Goths gekleidet haben. Während Rob schwer verletzt überlebte, starb Sophie. Für das Drama hat BBC Three mit der Mutter, Rob und auch der Polizei kooperiert. In "Leo: Becoming a Trans man" begleitet BBC Three unterdessen einen der jüngsten Briten, dem Hormonblocker verschrieben werden. "Don't Deport Me, I'm British" wird Ende des Monats online gestellt und widmet sich drei jungen Männern, die ihre Jugend in Großbritannien verbracht haben und nun deportiert werden sollen. Im Zweiteiler "I'm Coming Out" will BBC Three unterdessen zeigen, wie Teenager heutzutage den Prozess ihrer eigenen Sexualität durchleben und ausdrücken. Anfang Juli wird BBC Three dann außerdme noch "Should I Marry My Cousin?" aufschalten und die 18-jährige Hiba Maroof dabei begleiten, wie sie eine Antwort auf die Frage finden möchte.



Abschließend noch zwei kleine Meldungen von der Rechte-Front: Die Serie, die in Großbritannien bislang nur bei Amazon Prime Video zu sehen war, schafft es in Kürzehat die Rechte an der Serie erworben und möchte noch in diesem Monat mit der ersten Staffel beginnen. Außerdem bekommen die Briten künftig auchzu sehen. Der noch junge Sportkanalhat sich die Rechte an der mexikanischen Lucha Libra AAA Worldwide gesichert. Front Runner zeigt das Event am heutigen Abend ab 21:30 Uhr im Free-TV.