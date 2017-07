"The X Factor" wird gestutzt, BBC verkuppelt Bauern

© ITV

Als Reaktion auf den sinkenden Zuspruch wird erneut an "The X Factor" geschraubt und u.a. die Live-Phase deutlich gekürzt. Die BBC verkuppelt unterdessen Bauern und will stärker ins Kinderprogramm investieren. Bei ITV adaptiert man "Vanity Fair" als Serie.



05.07.2017 - 12:10 Uhr von Marcel Pohlig 05.07.2017 - 12:10 Uhr



© FOX

Im Spätsommer setzt ITV wieder auf seinen Castinghit. Nachdem die Zuschauerzahlen aber auch in der vergangenen Staffel wieder immer weiter nach unten gingen, schrauben Simon Cowell und ITV nun erneut am Konzept der Sendung. Die Castings, die im letzten Jahr wieder etwas klassischer im kleinen Rahmen gedreht wurden, werden wieder pompöser inszeniert. Station macht "The X Factor" beispielsweise. Während dersoll es in der neuen Staffel außerdem. Deutlicher werden die Änderungen gegen Ende der Staffel: ITV stutzt die Live-Phase und wird künftigsenden. Anders als bislang, als es samstags immer nur Auftritte gab und sonntags Teilnehmer das Castingboot verlassen mussten, werden künftig auch bereits am Samstag Kandidaten aus der Show gekickt. "The X Factor" erreichte zum Finale im Dezember nur noch sieben Millionen Zuschauer; 2010 waren es noch doppelt so viele. Mit "The Voice" hat ITV außerdem seit diesem Jahr den stärksten Konkurrenten im eigenen Programm.



© ITV

Schon häufig wurde der("Jahrmarkt der Eitelkeiten") für das Fernsehen und Kino adaptiert, zuletzt gab es etwa im 2004 eine Verfilmung und vor knapp zwanzig Jahren eine Miniserie in der BBC. Nun ist es abermals so weit: Diesmal hat sichentschieden und eineangekündigt. Die Hauptrolle der Becky Sharp wird in der neuen Fernsehfassung von("Bates Motel") gespielt, während das Skript zu "Vanity Fair" von Gwyneth Hughes geschrieben wird, die im vergangenen Jahr bereits die Zweiteiler "Dark Angel" für ITV entwickelte. Die Produktion übernimmt Mammoth Screen, den Machern von "Victoria" und "Poldark". ITV kooperiert bei der Serie mit Amazon, das sich dann vermutlich um die internationale Auswertung kümmern dürfte. Gedreht wird "Vanity Fair" ab September in und rund um London sowie in Budapest.



© BBC Two

Ein öffentlich-rechtliches "Bauer sucht Frau" ist in der Mache: Beiarbeitet man derzeit an einer neuen Datingshow und sucht dafür derzeit entsprechende paarungswillige Singles. Inkümmert sich der Kanal um alle jene, die auf dem Land leben und arbeiten und sich dort bei der dortigen begrenzten Auswahl schwer damit tun, die große Liebe zu finden.werden derzeit im Web vorgestellt. Interessenten können sich beim Sender melden. Moderiert wird die Sendung von Sara Cox, selbst Tochter eines Bauern. Wann "Love in the Countryside" laufen soll, ist noch nicht bekannt. Das. Die Anstalt hat das Budget für CBBC und CBeebies deutlich um 34 Millionen Pfund. Das Investment in die Kindersparte will man beim Sender als Antwort auf die zunehmende Dominanz der Streaminganbieter verstanden wissen: Es sei insbesondere bei den Jüngsten wichtig, in britische Inhalte zu investieren,von Unternehmen der amerikanischen Westküste. Ein Viertel des Budgets, also in etwa die Summe, die nun zusätzlich investiert wird, soll entsprechend auch in den Online-Bereich gesteckt werden.



© BBC

Die BBC wird unterdessen auch in Zukunft Fenster verkaufen. Diewurde pünktlich zum Ende der ersten Staffel nämlich nun um, die dann im kommenden Jahr laufen wird. Ed Westwick, James Buckley und Joe Thomas werden die Zuschauer mit ihren Rollen also erneut in das Essex der 1980er Jahre mitnehmen und doppelt verglaste Fenster in ihrer Firma verkaufen. Geplant sind erneut sechs Folgen, die im Laufe des Jahres gedreht werden sollen. Auch imvon Channel 4. Die High-School-Serie mit Jo Joyner und Sunetra Sarker überzeugte im Sender offensichtlich so sehr, dass diebei derwurde. In "Ackley Bridge" geht es um eine Schule, die zum ersten Mal überhaupt den Multikulturalismus lebt und Weiße und Asiaten gemeinsam unterrichtet. Die erste Staffel läuft aktuell noch am Mittwochabend. "Jane the Virgin" muss sich unterdessen eine neue Heimat suchen: E4 verabschiedet sich aus der Ausstrahlung und wird die dritte Staffel der US-Serie nicht mehr senden.



© BBC

Teilen

Diehat beim Erwerb neuer Sportrechte einen wichtigen Erfolg errungen. Nachdem die Anstalt zuletzt größere Rechte verlor, holt sie nun. Die BBC hält dabei ab 2020 und bis ins Jahr 2024 hinein die exklusiven Free-TV-Rechte an der Sportart und wird als Teil des Deals mit dem England & Wales Cricket Board (ECB) unter anderem zwei Länderspiele der Herren und ein Länderspiel der Damen übertragen. Außerdem hält die BBC künftig unter anderem die Rechte an zehn Spielen der Herren beim neuen Twenty20-Wettbewerb des ECB. Von den Damen werden hier bis zu acht Spiele übertragen. Außerdem wird die BBCin der Primetime senden. Doch nicht nur bei der öffentlich-rechtlichen Anstalt darf man sich freuen, auch bei. Während bei der BBC nur eine Auswahl zu sehen sein wird, hält der Bezahlsender in der gleichen Rechteperiode die Rechte an