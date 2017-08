"Die Vögel" wird adaptiert, "Bake Off"-Start ärgert BBC

© Channel 4

Ein halbes Jahrhundert nach Alfred Hitchcocks "Die Vögel" wird die BBC die Romanvorlage für das Fernsehen neu interpretieren. Beim Sender sorgt unterdessen der neue Sendeplatz des "Bake Off" bei Channel 4 für Unmut. Außerdem: ITV plant Freizeitpark.



23.08.2017 - 10:30 Uhr von Marcel Pohlig 23.08.2017 - 10:30 Uhr



© DWDL

Wer an Alfred Hitchcook denkt, dem schwirren recht schnell auchim Kopf herum. 1963 reiste Tippi Hedren als Melanie Daniels in eine Kleinstadt Kaliforniens, in dem die besagten Vögel die Bewohner tyrannisieren. Mehr als ein halbes Jahrhundert später hat man sich auch bei derwieder an den Filmklassiker erinnert – und macht sich an eine, die ebenfalls. Basieren wird diese auf der Romanfassung von Raphne du Maurier aus dem Jahr 1952. Anstatt im Kalifornien der 1960er Jahre zu spielen, wird die BBC-Fassung von "The Birds" daher beispielsweise in Cornwall kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spielen. Schauspieler sind noch nicht bekannt, klar ist aber, dass Conor McPherson das Drehbuch schreiben wird. McPherson kennt sich mit der Story gut aus, adaptierte er sie doch bereits vor acht Jahren für die Bühne. Produziert wird "The Birds" von Heydey Television.



© Channel 4

Es sei eine zynische Programmierung, ließ die BBC in den vergangenen Tagen verkünden, als Channel 4 denbekanntgegeben hat. Die Backshow wechselt nämlich nicht nur den Sender, sondern auch den Sendeplatz und wirdlaufen. Los geht es. Wie früher geht es um 20:00 Uhr los; weil der "Bake Off" nun aber durch Werbung unterbrochen wird, wird er entsprechend länger laufen. Bei der BBC stört man sich vor allem deshalb an der Programmierung, weil man selbst den inoffiziellen "Bake-Off"-Nachfolgersende. Beide Sendungen gegeneinander laufen zu lassen, könne nicht im Sinne der Zuschauer sein, meint man bei der BBC und erinnert daran, dass auch Channel 4 ja mit öffentlichem Auftrag sendet. Den "Big Family Cooking Showdown" hat man angesichts der vermutlich auch bei Channel 4 starken "Bake-Off"-Konkurrenz nun. Bei Channel 4 wollte man die wohl kalkulierte Aufregung öffentlich nicht nachvollziehen, schließlich habe man schon lange geplant, den "Bake Off" zurück auf den Dienstag, wo er einst bei BBC Two lief, zu verschieben. Vom "Bake Off" wird es übrigensgeben, wie Paul Hollywood verraten hat. Man habe einen ganzen Abend in völlig anderer Kleidung verbracht, so Hollywood, ohne aber zu viel zu verraten.

Lange war Emma Willis vor allem das Gesicht von "Big Brother", ehe die BBC sie für "The Voice UK" verpflichtete. Nach dem erfolgreichen Wechsel des Formats zu ITV bekommt Willis beim Privatsender nun noch mehr zu tun. Neben "The Voice" und "The Voice Kids" wird Willis im Herbst nun auch durch die neue Show "Your Song" führen. Die wird gemeinsam von der Fremantle-Tochter Thames und Simon Cowells Syco Entertainment produziert und will Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben, mit einer exklusiven Performance ihres Lieblingskünstlers belohnen. Vorgesehen ist zunnächst nur eine einstündige Ausgabe, bei Erfolg ist eine Fortsetzung sicher nicht ausgeschlossen – insbesondere für Syco wäre dies wichtig, lässt der Glanz von "The X Factor" doch langsam, aber sicher nach. Ein einmaliges Musikspecial gibt's im Herbst auch in der BBC zu sehen. Die öffentlich-rechtliche Anstalt hat angekündigt, Harry Styles, nach seinem Ausstieg bei "One Direction" nun als Solokünstler umso erfolgreicher, ein einstündiges Fernsehspecial zu widmen. In "Harry Styles at the BBC" soll der Sänger im November unter anderem Songs seines Debutalbums einsingen. Moderieren wird Nick Grimshaw.



© Sky

Anfang September findet unterdessen dasstatt. Bei dem Benefiz-Fußballspiel werden etliche Prominente wie Damian Lewis und Olly Murs für die Opfer des verheerenden Brandes im Londoner Grenfell Tower, bei dem im Juni mindestens achtzig Menschen ums Leben kamen, das Runde ins Eckige kicken.. Dort wird das "Game 4 Grenfell" am 2. September ab 14 Uhr auf dem Bezahlsender Sky1 live übertragen. Wer über kein Abo verfügt, kann das Spiel außerdem auch beim Free-TV-Kanal Pick, der ebenfalls zu Sky gehört, verfolgen.mit Tom Ellis landen.hat sich die Rechte an der Serie gesichert und wird die ersten beiden Staffeln ab dem 31. August senden. Bislang war "Lucifer" in Großbritannien nur bei Amazon Prime Video zu sehen.hat unterdessen auch in Zukunftseine Heimat. Nach der erfolgreichen ersten Staffel wird der Sender im kommenden Jahr auch die zweite, die den Titel "The Assassination of Gianni Versace" trägt, senden. Vorgesehen ist eine zeitnahe Ausstrahlung nach der US-Premiere.



© ITV

Bei der Suche nach Erlösquellen abseits des klassischen Werbegeschäfts werden auch die britischen Sender immer kreativer. Neueste Idee bei. Derzeit sucht der Sender in London nach einem entsprechenden Gelände, auf dem Platz genug für eine Viertelmillion Gäste ist. In dem Park soll sich dann alles um die großen Marken des Senders, beispielweise "Downton Abbey", "Victoria" und "Broadchurch" drehen. Angedacht istdas gut 100 Leuten Platz zur Präsentation der Stoffe gibt, sowie ein Restaurant. Auch wenn die Pläne noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind: Eröffnen soll der ITV-Themepark bereits im kommenden Jahr. Neu sind solche Pläne unterdessen nicht. Schon vor drei Jahren kündigte die BBC ein ähnliches Vorhaben als Teil des "London Paramount Entertainment Resort" an. Geworden ist daraus noch nichts, im vergangenen juni ist auch Paramount aus dem Projekt ausgestiegen.