"Dancing on Ice" kehrt zurück, BBC dreht mit Eccleston

Vier Jahre nach der Einstellung wird ITV seine Eiskunstlaufshow "Dancing on Ice" tatsächlich wiederbeleben. Die BBC dreht unterdessen eine neue Serie mit u.a. Christopher Eccleston. Außerdem: "The X Factor" verliert zum Start erneut deutlich.



06.09.2017 - 12:04 Uhr von Marcel Pohlig 06.09.2017 - 12:04 Uhr



Es ist ein nicht abreißender Trend: Längst eingestellte Serien und Shows werden aus der Mottenkiste geholt und ihnen neues Leben eingehaucht. Auchhat sich nun wieder an eine Show erinnert, die allerdings erst vor dreieinhalb Jahren eingestellt wurde:. Die Show wird im kommenden Jahr zurück ins Programm kehren, wie die damaligenin ihrer Sendung "This Morning" zu Wochenbeginn stolz verkünden durften. Beide werden auch die Neuauflage wieder präsentieren. Die Zuschauer treffen auf ein gewohntes und eingespieltes Team, denn neben den Moderatoren– statt als Mentoren aufzutreten, werden sie nun aber die Jury anführen. Weitere Juroren stehen noch nicht fest. "Dancing on Ice" erfreute sich großer Beliebtheit und unterhielt mit der letzten Staffel, einer All-Star-Version, Anfang 2014 noch rund fünf Millionen Zuschauern. Bereits im März liebäugelte der neue ITV-Boss Kevin Lygo daher mit einem Comeback der Show ( DWDL.de berichtete ).



Wie in jedem Jahr soll beiin diesem Jahr wieder vieles anders sein, um die Zuschauer zum einstigen Castinghit zurück zu holen. Zum Start klappten die Änderungen am Format allerdings überhaupt nicht: Mit durchschnittlichstartete "The X Factor" am Samstag. Alleine im Vergleich zum mauen Vorjahr gingen nochmals 800.000 Zuschauer verloren. Bei der zweiten Ausgabe am Sonntag ging es immerhin leicht aufnach oben, hinter dem Vorjahr blieben Simon Cowell und Co. auf ITV damit aber dennoch zurück, ganz geschweige denn von früheren, zweistelligen Quotenerfolgen. Zu den Änderungen am Format gehört, dass die Juroren nun ehrlicher zu den Kandidaten sein sollen. Im weiteren Verlauf wird sich außerdem eine weitere Änderung bemerkbar machen: Die Live-Shows werden gekürzt, wodurch auch das Finale ungewöhnlich früh bereits am 2. Dezember steigen wird.



, der für den Sender 2005 die Hauptrolle in "Doctor Who" spielte und zuletzt in der ITV-Serie "Safe House" sowie "The Leftovers" von Sky Atlantic zu sehen war,. Dabei handelt es sich um, das sich rund um eine Familie dreht, die nach einer folgenschweren Entscheidung der Mutter, welche auch ihren Ehemann und die drei gemeinsamen Kinder betrifft, ins Taumeln gerät. Eccleston spielt dabei den Familienvater, während Paula Malcomson, zuletzt für "Ray Donovan" und "Broken" vor der Kamera aktiv, die Mutter verkörpert. Die Serie spielt in Nordirland, wo die Dreharbeiten auch stattfinden werden. Geplant sind zunächst drei einstündige Folgen.Atlantic hält unterdessen offenbar viel von seiner neuen Thriller-Serie "Tin Star" mit Tim Roth. Denn noch bevor die erste Staffel der Produktion überhaupt gesendet wurde, hat Sky Atlantic nun schon einmal Nachschub bestellt:. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen, welche alle ab dem morgigen Donnerstag über Now TV und Sky Atlantic angeboten werden. Fix ist unterdessen auch ein weiteres Christmas Special: ITV spendiert der, bei der die Charaktere, anders als im Vorjahr, Essex aber wohl nicht verlassen werden.



Währendwie eingangs erwähnt demnächst wieder mit "Dancing on Ice" in der Primetime moderieren wird, steht ihreoffenbar auf der Kippe. Gestartet war die Sendung einst vor zwei Jahren mit rund dreieinhalb Millionen Zuschauern, verlor im Laufe der Zeit aber drastisch und unterhielt zuletzt nur noch 1,43 Millionen Zuschauer. Laut "The Sun"– offiziell aber nicht wegen der miesen Quoten, sondern wegen der vollen Terminkalender der Protagonisten und Gäste. Bei ITV will man die Sendung aber nicht ganz aufgeben und denkt darüber nach, "Play to the Whistle", etwa Fußball-Weltmeisterschaften,zu bringen. Ungewiss ist jetzt auch bereits die Zukunft von "The Big Family Cooking Showdown", das bei der BBC eigentlich ja ein Ersatz für den "Bake Off" sein sollte. Die Zuschauer spielen aber nicht mit; nur 1,3 Millionen schalteten die zweite Ausgabe ein. Bei der BBC hält man aber wohl große Stücke auf das Format und denkt laut "Sun" bereits über eine Umbesetzung im Falle einer Fortsetzung nach. Nur Moderatorin Zoe Ball und Nadiya Hussain sollen demnach an Bord bleiben.