"W1A" nähert sich dem Ende, "Class" bereits eingestellt

Mit dem Spin-Off zu "Doctor Who" wollte BBC Three auftrumpfen, das gelang "Class" aber nicht. Noch nicht vorbei ist "W1A", auch hier ist ein Ende aber offenbar nah. Außerdem: BBC Three gibt Flops eine neue Chance und Sky sichert sich wichtige Fußballrechte.



13.09.2017 von Marcel Pohlig



war nicht das erste Spin-Off der Kultserie "Doctor Who", dassendete. Das erste allerdings, das seit der Abschaffung des linearen Fernsehkanals beauftragt wurde. Im Web sowie über den iPlayer zündete "Class" aber offensichtlich nicht. Nachdem sich der Schöpfer der Serie, Patrick Ness, im Juni bereits skeptisch äußerte und eine Fortsetzung nicht schreiben mochte, ist. Neues gibt es von BBC Three aber auch: Im Drama "Killed by My Debt" will sich der Sender mit den in Großbritannien weit verbreiteten Null-Stunden-Verträgen auseinandersetzen, in der vierteiligen Reihe "Sex, Lies & Deception" dreht sich alles um nicht einvernehmlichen Sex und außerdem werden die Dokus "Life And Death Row" sowie "Love And Hate Crime" um jeweils eine Staffel verlängert.



Vielleicht bekommt "Class" ja in einigen Jahren noch einmal eine Chance? BBC Three will einstund sie noch einmal zurück auf die Bildschirme bringen. Konkret geht es Kavanagh, die dem Sender zwar keine guten Abrufzahlen bescherte und auch bei BBC One nicht funktionierte, von der Kavanagh aber offensichtlich noch immer überzeugt ist. Mit der Produktionsfirma diskutiere man derzeit, wie man der Reihe mit einem neuen Titel und anderen Veränderungen noch einmal neues Leben einhauchen könne. Kavanagh verweist dabei darauf, dass BBC Three als Online-Marke seither deutlich gewachsen sei und die Zuschauerzahl bei den 16 bis 34-Jährigen mehr als verdoppelt wurde, also auch eine Produktion wie "American High" ein größeres Publikum erreichen könnte.



Fans dermüssen im Vorfeld der in der kommenden Woche startenden dritten Staffel tapfer sein. Es dürfte nämlich der letzte Schwung an neuen Folgen sein, den BBC Two ab Montag auf Sendung schickt. Gegenüber der "Radio Times" erklärte der Autor der Serie, John Morton, dass er die Staffel mit dem Wissen geschrieben habe,. Entsprechend habe er die dritte Staffel von "W1A" so geschrieben, dass es ein Ende gibt – ohne aber die Charaktere sterben zu lassen, wie er ebenfalls verriet. Die Chance auf eine weitere Fortsetzung ist damit immerhin nicht komplett ausgelöscht. Fix ist unterdessen, dass die. ITV2 hat bestätigt, dass es im kommenden Jahr eine vierte Staffel geben wird. Die Dreharbeiten haben dabei längst begonnen. Ein Wiedersehen soll es im Frühjahr geben. Unterdessen hat auch daseine Heimat in Großbritannien gefunden. Die zehnteilige Serie wird bei AMC zu sehen, das nach wie vor nur exklusiv für Kunden der BT zu sehen ist. Los geht es dort am 31. Oktober.



Die BBC hat derweilverpflichtet. Die ist ja bereits für das kommende Jahr bestätigt gewesen. Bennett, im Fernsehen bislang eher wenig zu sehen, wird in den neuen Folgen den skrupellosen Monk Adderley, der sich mit den Poldarks anlegt, spielen. Zuletzt hatte die BBC bereits angekündigt, dassund die Mutter von Reverend Osborne, Lady Whitworth, spielen werde. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen laufen bereits in Cornwall, Bristol und London. Fürstarteten unterdessen in Wales die Dreharbeiten des neuen Dramas. Pünktlich zum Start der Produktion hat der Sender nun auch noch rasch auch noch ein paar Schauspieler präsentiert. Mit dabei ist etwa Louise Brealey, die den Zuschauern aus "Sherlock" geläufig ist, als Hexe Gillian Chamberlain. Außerdem wird Owen Teale bei "A Discovery of Witches" mitspielen. Teale, zuletzt unter anderem in "Game of Thrones" zu sehen, wird in der Serie einen Okkultismus-Experten spielen. Außerdem mit dabei sind Aiysha Hart ("Line of Duty"), Trevor Eve ("Waking the Dead") und Michael Culkin ("Poldark"). Die Hauptrolle spielt Deborah Harkness.



Wie bereits Mitte August vom "Guardian" spekuliert, hat sichnun tatsächlich gegen BTund wird auch die zwischen 2019 und 2024 die Heimat des Premier-League-Unterbaus sein. Sky lässt sich diese Exklusivität viel kosten und legt 600 Millionen Pfund für die Rechte hin, bekommt dafür allerdings auch mehr geboten als noch in der aktuellen Rechteperiode. Bis zukünftig pro Saison vom Championship, der League One, der League Two sowie dem Carabao Cup und der Chektrade Trophy senden. Das sind nach Sky-Angaben 26 Prozent mehr als bislang. Hinzu kommen 80 Spiele der Championship, die unter der Woche im Internet beziehungsweise über die diversen Sky-Dienste gestreamt werden.