Menzie als Prince Philip, ITV verfilmt Bamber-Morde

© Netflix

Nach der Königin steht nun auch fest, wer Prince Philip in den nächsten Staffeln von "The Crown" spielen wird. ITV macht aus den Morden von Jeremy Bamber unterdessen eine Serie. Außerdem: Decs Solo-"Takeaway" und "Generation Game" sehr erfolgreich.



04.04.2018 - 11:12 Uhr von Marcel Pohlig 04.04.2018 - 11:12 Uhr



© Netflix

"The Crown" erzählt die Geschichte Queen Elizabeths II. und macht mit den einzelnen Staffeln auch größere Zeitsprünge. Dafür wird auch der Cast alle zwei Staffeln ausgetauscht, um das fortschreitende Alter der Queen und ihres Umfeldes abbilden zu können. Nachdem bereits länger feststeht, dass Olivia Colman ab der dritten Staffel die Queen selbst spielen wird, ist nun auch ein neuer Prince Philip gefunden. Tobias Menzie, bekannt unter anderem aus "Game of Thrones" und "Outlander", wird den Gatten der Queen künftig spielen. In den ersten beiden Staffeln verkörperte noch Matt Smith den jungen Prince Philip. Eigentlich sollte Paul Bettany ab der dritten Staffel Prince Philip spielen. Andere terminliche Verpflichtungen machten dem aber zu Jahresbeginn einen Strich durch die Rechnung, sodass Netflix nochmals nach einem neuen Schauspieler suchen musste.



© BBC

verfügt zwar nur über insgesamt zehn Folgen, war für die BBC aber ein immenser Erfolg. Alleine den Auftakt der zweiten Staffel sahen im vergangenen Jahr knapp neuneinhalb Millionen Zuschauer. Eigentlich sollte die Sitcom nach den beiden Staffeln auch schon enden, weil ein Auto wenig Raum für die Entwicklung neuer Handlungsstränge bietet – Peter Kay hat sich nach den vielen Forderungen seiner Fans aber doch noch für einbreitschlagen lassen. Die Ausstrahlung des zweiteiligen Finales steht nun kurz bevor.soll "Peter Kay's Car Share" auf die Bildschirme zurückkehren. Ein genaues Datum steht noch nicht fest; klar ist aber wohl schon, dass das Interesse riesig sein wird. Tickets für zwei Vorab-Screenings zum guten Zweck waren nämlich so schnell vergriffen, dass noch ein drittes Screening veranstaltet wird.



© ITV

hat erneut angekündigt, ein Drama zu entwickeln, das auf einer wahren Begebenheit basiert. Konkret möchte der Privatsender aus denmachen. Bamber soll seine Adoptiveltern sowie seine drei ebenfalls adoptierten Geschwister Sheila, Daniel und Nicholas in der Nacht des 6. August 1985 erschossen haben und wurde ein Jahr später zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Freikommen wird er allerdings nicht mehr, was später entschieden wurde. Bamber bestreitet eine Involvierung noch heute. Die Serie soll unter dem Namenunter der("Requem") entstehen. Die Ausstrahlung derlässt unterdessen noch auf sich warten. Grund dafür ist der aktuelle Entzug von Ant McPartlin. Komplett vollendet waren die Dreharbeiten nämlich noch nicht, weshalb "Ant & Dec's DNA Journey" nun erst einmal brach liegt. Declan Donnellys Solo-Moderation des "Saturday Night Takeaway" war unterdessen am Samstag ein großer Erfolg.schalteten ein, womit der "Takeaway" nur knapp am Staffelhoch vorbei schlitterte. Auch das live aus Florida gesendete Finale wird Declan Donnelly am kommenden Samstag alleine präsentieren.



© BBC/Love Productions

Mit neuer Besetzung hat dermittlerweile seine Heimat bei Channel 4. Doch nicht jeder hat bekanntlich Gefallen daran gefunden, dass Mary Berry sowie Mel and Sue in den neuen Folgen fehlen. Dem kommtauf der Insel nun entgegen. Der Streaming-Anbieter hat die, also alle Durchläufe bei der BBC, erworben und seit dem Wochenende in seinem Streamingangebot. Auchhat ein Auge auf den "Bake Off" geworfen – vor allem aber auf dessen zwar nicht mehr so immens hohe, aber noch immer große Reichweite im linearen Fernsehen. Der Versandhändler wird künftig alle Sendungen des "Great British Bake Offs"; neben der Hauptsendung betrifft dies auch die Spin-Offs "An Extra Slice" sowie "Bake Off: The Professionals". Amazon lässt sich dies viel kosten und überweist laut "Guardian"– eine der höchsten Summen im Bereich des Sponsorings von Unterhaltungsshows. Erst seit dem Wechsel zu Channel 4 ist Sponsoring beim "Bake Off", bei der BBC noch die erfolgreichste Show des Landes, möglich. Die erste Channel-4-Staffel wurde noch von Dr. Oetker und Lyle's Golden Syrup gesponsert.



© RTP/Eurovision

Mel and Sue waren unterdessen an Ostern mal wieder gemeinsam auf der Bühne und präsentierten bei BBC One die. Aus Quotensicht war die Premiere ein schöner Erfolg für BBC One. Die lineare Ausstrahlung verfolgten; nur "Countryfile" hatte am Ostersonntag noch ein paar Zuschauer mehr. Damit bewegte sich "The Generation Game" auf dem Niveau des letzten Revival-Versuches vor dreizehn Jahren. Eine zweite Ausgabe wird am kommenden Sonntag gesendet und dann wird sich wohl auch zeigen, ob die Zuschauer nur aus Neugierde einschalteten oder auch wiederkehren werden. Mel Giedroyc wird unterdessen in diesem Jahr beimkeine große Rolle mehr spielen. Den Vorentscheid präsentierte sie zwar noch, bei den Übertragungen der Halbfinals ist sie aber raus. Alleine sitztaber auch in diesem Jahr nicht in seiner Kommentatorenbox. Neben ihm wirdund die Shows gemeinsam mit Mills für BBC Four kommentieren. Clark-Neal war beim Vorentscheid bereits in der Jury. Die Hauptshow wird am 12. Mai dann wieder wie gehabt vonkommentiert und auf BBC One übertragen.

Weitere Nachrichten aus UK Disney will die Sky-Übernahme durch Fox noch retten

Über den Autor

Marcel Pohlig lernte das Alphabet einst beim "Glücksrad", um später über das Fernsehen zu schreiben. Seit 2011 verfasst er bei DWDL.de das UK-Update . Kann sich für gute Shows und Serien begeistern und mag es, wenn dabei die Liebe zum Detail nicht verloren geht. E-Mail an Marcel Pohlig

@dasniveau bei Twitter

Teilen