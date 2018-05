Cumberbatch in Brexit-Drama, E4 wird ausgebaut

© DWDL/Pohlig

Channel 4 dreht ein Drama zum Brexit und will mit Benedict Cumberbatch zeigen, wie die EU-Gegner siegen konnten. Der Jugendsender E4 bekommt erstmals einen eigenen Senderchef und mehr Budget. Außerdem: STV2 macht dicht und tolle Hochzeits-Quoten.



23.05.2018 - 12:07 Uhr von Marcel Pohlig 23.05.2018 - 12:07 Uhr

Rechtzeitig zum anstehenden Brexit produziert Channel 4 ein eigenes Drama zum bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Dafür hat der Sender nun prominentes Personal verpflichtet: "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch wird in dem derzeit noch schlicht "Brexit" (AT) getauften Drama die Hauptrolle übernehmen und den Anführer der Anti-EU-Bewegung "Vote Leave", Dominic Cummings, spielen. In dem Film soll es Senderangaben zufolge nicht um eine Wertung gehen, welche Seite denn nun falsch oder richtig liegt beziehungsweise lag. Viel mehr möchte Channel 4 mit "Brexit" demonstrieren, auf welche Art und Weise die EU-Kritiker das Referendum im Jahr 2016 gewannen. Das Drehbuch wurde von James Graham geschrieben. Gedreht wird der Zweistünder noch im Laufe des Jahres.



© Channel 4

Darüberhinaus hatin diesen Tagen übrigens auch eineangekündigt. In "Happy AF" (AT) spielen, bekannt aus "The Fall" und "Plebs", und("Catastrophe") die beiden Schwestern Aine und Shona. Der Fokus liegt dabei auf Aine, die in einer Sprachschule arbeitet und auf viele hoffnungslose Charaktere trifft, während sie selbst auf der Suche nach vollendetem Glück ist und einen kleinen Nervenzusammenbruch erleidet. Anders ist die Lage bei ihrer Schwester Shona, zu deren größten Problemen gehört, ob ihr Freund noch in die Wohnung passt, nachdem sie sich einen neuen Couchtisch zugelegt hat. Channel 4 hat eine sechs Folgen umfassende erste Staffel bestellt. Für den Ablegerhat Channel 4 unterdessen diebestellt. In dieser dreht sich alles um einen ehemals berühmten Boyband-Star, welcher den Drogen verfallen ist und nun allenfalls noch von der Boulevardpresse belächelt wird. Die Hauptrolle wird hier O-T Fagbenle ("The Handmaid's Tale") spielen. Außerdem wird er auch das Drehbuch schreiben und die Serie produzieren. Geplant sind auch hier zunächst sechs 30-minütige Folgen.



© E4

In Zukunft dürftederweil auch eine etwas wichtigere Rolle in der britischen Fernsehlandschaft und auch für Produktionshäuser spielen. Der neue Channel-4-Chef Ian Katz sieht beim an ein jüngeres Publikum gerichteten Programm offensichtlich nämlich nochund will E4 daher. Erstmals seit Bestehen wird E4bekommen und nicht mehr alleine von der Channel-4-Spitze verantwortet. Der noch nicht bekannte E4-Senderchef darf sich dabei über eine Finanzspritze freuen. Dasfür E4 wurde von Katz. Das zusätzliche Geld soll aber nicht nur ins lineare Programm investiert werden, sondern E4 auch auf Abruf sowie in den sozialen Netzwerken mehr Gehör verschaffen. Insgesamt möchte Katz seine Senderfamilie jünger aufstellen und auch mit dem Hauptkanal Channel 4 wieder mehr jüngere Zuschauer ansprechen und die Zuschauer mit den Senderformaten auf unterschiedlichen Plattformen, also nicht nur dem linearen Ausspielweg, erreichen. Klappen soll das vor allem mit deutlich mehr Comedy-Inhalten. Helfen könnte aber schon auch, dass der hauseigene Abrufdienstebenfalls einebekommen soll.



© ITV

Queen Victoria wird auch weiterhin am Sonntagabend regieren: Der Privatsenderhat offiziell eine, für die Jenna Coleman erneut in die Rolle der britischen Queen Victoria schlüpfen wird. ITV bestätigte die Fortsetzung, es könnte kaum passender sein, am Victoria Day. Mit an Bord der Fortsetzung wird auch wieder Tom Hughes sein. Mit Laurence Fox gibt es aber auch ein frisches Gesicht in der dritten Staffel. Der aus "Lewis" bekannte Schauspieler wird in der dritten Staffel den "charismatischen und eigensinnigen" Außenminister Lord Palmerston spielen. Außerdem stößt Kate Fleetwood dem Cast als Victorias mysteriöse Schwester Feodora, die unerwartet ins Leben der Königin zurückkehrt, hinzu. Laut ITV soll es weitere Neuzugänge geben, darunter John Sessions als Premierminister John Russell. Die dritte Staffel "Victoria" nimmt die Zuschauer mit ins turbulente Jahr 1848. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Nahe liegt aber, dass "Victoria" wie in der Vergangenheit wieder im Herbst gezeigt wird.



© Sky

heuert beian und bringtgleich mit. Beide waren einst unter anderem bei "Doctor Who" gemeinsam zu sehen und stehen in Kürze für ein neues Comedy-Drama des Bezahlsenders vor der Kamera. Viele Details zur neuen Produktion namenshat Sky One allerdings noch nicht bekannt gegeben. In der Serie soll es um ein Paar gehen, das in die Staaten zieht. Produziert wird "Americons" von der Produktionsfirma Bad Wolf, die einst "Doctor Who" in Cardiff gemeinsam mit Russel T Davies wiederbelebten. 100 Jahre Frauenwahlrecht feiert unterdessenund hat dafür diverse Schauspieler für das Projektverpflichtet. Dazu gehören Namen wie Jodie Comer, Antonia Thomas, Corinne Skinner-Carter und Siobhan Finneran, die für den Kanal viertelstündige Monologe sprechen werden, die an Frauen angelegt sind, die sich vor 100 Jahren für das Wahlrecht eingesetzt haben und dafür nicht selten auch große Opfer bringen mussten. Produziert werden die acht vorgesehenen Stücke von BBC Studios Pacific Quay Productions in Zusammenarbeit mit dem Royal Court Theatre, das die Monologe kuriert. Die Ausstrahlung soll im Sommer erfolgen.



© STV

Alles begann mit zwei Lokalsendern für Edinburgh und Glasgow im Jahre 2014. Als dann auch noch drei weitere Sender für Aberdeen, Dundee und Ayr an den Start gingen, verschmolz STV alle fünf Sender im vergangenen Jahr zu einem. Nun zieht die STV Group überraschend und plötzlich den Schlussstrich. Bereits; die entsprechenden Sendelizenzen für das Lokalfernsehen in den fünf Bereichen hat STV bereits. That's TV betreibt bereits in etlichen englischen Städten sowie im walisischen Swansea lokale Fernsehprogramme unter Namen wie That's Manchester oder That's Cumbria und expandiert damit nun nach Schottland. STV begründet die Einstellung von STV2 mit einem, bei dem der Fokus vor allem auf dasgelegt wird. Damit STV2 schwarze Zahlen geschrieben hätte, hätten die Zuschauerzahlen und Umsätze um das Fünffache gesteigert werden müssen. Insbesondere unter Verweis auf densei dies nur schwierig zu erreichen. Die Einstellung von STV2 kostet 34 Arbeitsplätze, weitere 25 Stellen entfallen in der Nachrichtenredaktion von STV durch den Wegfall der prestigeträchtigen Sendung "STV News Tonight". Die Karten für die Mitarbeiter von STV2 dürften schlecht stehen: Als That's Media im vergangenen Jahr Mustard TV übernahm und durch That's Norfolk ersetzte, wurden keine Mitarbeiter des Vorgängers übernommen.



© ZDF/EPA/EFE/Facundo Arrizabalaga

Abschließend darf im UK-Update nach der großennatürlich auch ein Blick auf die Quoten nicht fehlen. Die Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle stellte in Großbritannien einen neuen Rekord für das laufende Jahr auf.aut "Guardian" vor den Bildschirmen. Besonders profitierte traditionell die BBC, die mit der Übertragung auferreichte. Beim Konkurrentenschalteten dagegen; Werte für Sky News und BBC News liegen nicht vor, dürften aber sehr deutlich darunter liegen. Das Fernduell mit seinem großen Bruder verlor Prince Harry damit übrigens wenig überraschend. Als Prince William und Catherine Middleton sich vor sieben Jahren das Ja-Wort gaben, schalteten alleine bei BBC One in der Spitze 19,3 Millionen Zuschauer zu. Über alle Sender hinweg waren es damals in der Spitze über 26 Millionen Zuschauer.