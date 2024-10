Das Erste und das ZDF haben sich am Dienstagabend in guter Verfassung gezeigt und dominierten die Quotencharts nicht nur insgesamt, sondern auch beim jungen Publikum. Das ist insofern überraschend, als RTL und Sat.1 mit dem "Sommerhaus der Stars" und "Promi Big Brother" zwei vermeintliche Quoten-Schwergewichte ins Rennen schickten. Gegen das Staffelfinale von "Mord mit Aussicht" hatten die zwei Reality-Programme aber keine Chance.

Die vorerst letzte Folge der ARD-Serie brachte es auf 500.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kein anderer Sender war nach 20:15 Uhr erfolgreicher. Und auch insgesamt gab es in der Primetime keinen Weg vorbei an der Serie: 3,94 Millionen Personen sahen zu und bescherten "Mord mit Aussicht" so starke 16,2 Prozent Marktanteil. Den zwischenzeitlichen Durchhänger mit nur noch etwas mehr als 3 Millionen Zuschauenden hat "Mord mit Aussicht" am Ende also erfolgreich überwunden.

Im weiteren Verlauf des Abends kam "In aller Freundschaft" ebenfalls noch auf gute 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, hier sahen 3,55 Millionen Menschen zu. "Report Mainz" und die "Tagesthemen" erzielten danach immerhin noch 11,2 und 13,0 Prozent.

Gut unterwegs war derweil auch das ZDF, das zur besten Sendezeit auf eine Doku über Sahra Wagenknecht setzte. 2,65 Millionen Menschen sahen sich die "Wagenknecht-Story" an, damit lag der Film etwas über der Durchschnittsreichweite auf diesem Sendeplatz. Der Marktanteil lag bei 10,9 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,7 Prozent gemessen. "Frontal" steigerte sich beim jungen Publikum im Anschluss sogar noch auf 9,1 Prozent, insgesamt kam das Magazin auf zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Für das "heute journal" waren schließlich 10,2 Prozent drin, insgesamt lief es mit einer Reichweite in Höhe von 3,38 Millionen und einem Marktanteil von 16,3 Prozent noch besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;