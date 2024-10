In den vergangenen Wochen hat "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am Dienstagabend bei RTLzwei ziemlich aufgedreht. In dieser Woche ging das Interesse leicht zurück, mit den ermittelten 6,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man beim Sender aber noch immer sehr zufrieden sein. 650.000 Menschen sahen im Schnitt zu. Die Wiederholung von "Las Vegas Privat" war danach nur noch zu 3,6 Prozent gut.

RTLzwei holte aber auch in der Daytime gute Quoten: Zwei Ausgaben von "Hartz und herzlich" erreichten 6,0 und 6,7 Prozent, davor steigerte sich "Unser Supermarkt" nach dem ordentlichen Start am Montag auf sehr erfreuliche 6,6 Prozent. Der "Trödeltrupp" lag am Vormittag und zur Mittagszeit sogar bei teilweise zweistelligen Werten. Nur "Berlin - Tag & Nacht" trübt das Bild mit einem schlechten Marktanteil in Höhe von 3,0 Prozent.

Weil die Quoten von RTLzwei aber über den ganzen Tag verteilt vergleichsweise hoch waren, kann man sich in Grünwald über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent freuen. Damit hielt man beispielsweise Kabel Eins (4,1 Prozent) auf Abstand, obwohl die Primetime dort eigentlich auch gut lief. "Shrek 2 - Der tollkühne Held" unterhielt etwas mehr als eine halbe Million Menschen, in der klassischen Zielgruppe wurden 5,8 Prozent gemessen. "Scary Movie" kam danach sogar auf 7 Prozent. In der Daytime sah es allerdings deutlich schlechter aus: "Castle" kam teilweise nicht mal auf 1 Prozent Marktanteil und auch "Abenteuer Leben täglich" tat sich mit 1,8 Prozent extrem schwer.

Gute Nachrichten gibt es derweil für Vox, wo "The Piano" den Abwärtstrend der vergangenen Wochen beendet hat. Die neueste Ausgabe der Musiksendung erreichte 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 330.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 7,0 Prozent. "Das perfekte Dinner" und "First Dates" erreichten am Vorabend sogar 9,0 und 10,2 Prozent.

Erfolgreichster Spartensender war am Dienstag übrigens DMAX mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,6 Prozent. Die "Steel Buddies" unterhielten in der Primetime 560.000 Menschen und erreichten so 4,1 Prozent Marktanteil. Der "Germinator" kam später noch auf 2,2 Prozent. Richtig erfolgreich war der Männersender ab dem späten Nachmittag: "Hardcore Pawn" erzielte bis zu 4,3 Prozent, die Feuerwehr-Doku "112" lag mit der Folge kurz vor Primetime-Beginn bei 3,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;