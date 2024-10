am 17.10.2024 - 09:28 Uhr

Während Daniela Katzenberger mit ihrer Dokusoap inzwischen wieder bei Vox beheimatet ist, wollte RTLzwei die durch den Senderwechsel entstandene Lücke mit Auswanderer-Geschichten rund um Danni Büchner füllen. Doch nach vier Folgen muss dieser Versuch wohl als gescheitert betrachtet werden: Die Quoten der neuen Dokusoap "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" fielen in den vergangenen Wochen durchweg mäßig aus. Zu allem Überfluss setzte es zum Staffel-Finale nun sogar noch ein bitteres Tief.

Mit nur 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Büchner-Dokusoap am Mittwoch um 21:15 Uhr nur einen sehr überschaubaren Marktanteil von 2,1 Prozent in der Zielgruppe. Der bisherige Tieftswert wurde damit noch einmal ein ganzes Stück unterboten. Zugleich schalteten insgesamt so wenige ein wie noch nie: Nur 290.000 Menschen konnten sich für "Diese Büchners" erwärmen - und das, obwohl "Die Wollnys" zuvor mit 600.000 Fans sowie einem guten Marktanteil von 5,3 Prozent durchaus noch für Rückenwind gesorgt hatten.

Zuschauer-Trend: Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Einen Rückschlag musste in dieser Woche aber auch Vox hinnehmen, wo "Doc Caro" nach dem Bestwert der Vorwoche mit fast zehn Prozent Marktanteil diesmal nicht über 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Die Gesamt-Reichweite blieb erstaunlicherweise mit 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber nahezu stabil. Kabel Eins wiederum zählte mit dem Spielfilm "Green Zone" zur besten Sendezeit im Schnitt 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und kam auf solide 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Für ein zwischenzeitliches Hoch sorgte am Vorabend derweil die Dokusoap "Mein Lokal, Dein Lokal", die ab 17:55 Uhr mit 7,9 Prozent Marktanteil weit über dem Senderschnitt von Kabel Eins performte - und damit unter anderem die neue Sat.1-Serie "Für alle Fälle Familie" alt aussehen ließ. Die kam auch am Mittwoch mit völlig schwachen 2,1 Prozent Marktanteil wieder nicht aus dem Quark. Dafür sorgten reihenweise Wiederholungen von "Auf Streife" zwischen 10 und 15 Uhr für bis zu 15,7 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;