Bei RTL ist "Ninja Warrior Germany" am Freitagabend in die neue Staffel gestartet. Mit den Quoten kann man in Köln sehr zufrieden sein, denn mit 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern brachte es die Show auf einen Marktanteil von 15,0 Prozent in der Zielgruppe. Damit bewegte sich "Ninja Warrior Germany" auf der Flughöhe der Staffel-Starts der vergangenen Jahre und musste sich nur der "Tagesschau" und der "heute-show" geschlagen geben. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,65 Millionen Menschen ein.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum sortierte sich "Ninja Warrior" somit knapp hinter "The Voice of Germany" ein, das in Sat.1 von durchschnittlich 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde, in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent aber das Nachsehen hatte. Dafür drehte Sat.1 am späten Abend dank "Promi Big Brother" auf: Mit 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schrammte die Realityshow nur knapp am bisherigen Staffel-Bestwert vorbei, in der Zielgruppe zog der Marktanteil auf 13,1 Prozent an. Die anschließende "Late Night Show" erzielte schließlich noch 15,3 Prozent, ehe der nächtliche Livestream aus dem "Big Brother"-Haus noch 11,3 Prozent verbuchte.

RTL konnte den "Ninja"-Schwung dagegen nicht so recht halten und musste sich mit dem Japan-Special der Show ab 23:15 Uhr mit einem Marktanteil von 9,8 Prozent in der Zielgruppe begnügen, bevor dann auch das "Nachtjournal" einstellig blieb. Für ProSieben gab es dagegen von Beginn an nichts zu holen: Mit gerade mal 5,9 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel der Spielfilm "Avengers: Age of Ultron" beim Publikum ebenso durch wie "The Purge: Election Year", das am späten Abend sogar nicht über 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Damit lag ProSieben nur knapp vor RTLzwei, das mit "The Mechanic 2" und "Scream VI" auf Werte von 4,3 und 3,9 Prozent kam.

Luft nach oben besteht derweil auch für Kabel Eins, wo am Freitagabend die neue True-Crime-Schiene ihre Premiere feierte. Mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe blieb die Reihe "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" aber noch recht unfällig. Mit Blick aufs junge Publikum fuhr Vox zur gleichen Zeit deutlich besser: Dort erreichte die Dokusoap "Wo die Liebe hinfällt" überzeugende 7,9 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;