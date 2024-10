am 20.10.2024 - 09:23 Uhr

Mit Marktanteilen zwischen 13,1 und 14,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hat "Promi Big Brother" von Mittwoch bis Freitag richtig gute Werte einfahren können. Am Samstag ließ sich dieser gute Lauf nun nicht fortsetzen. Die Sendung kam diesmal nicht über 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus - das war der bislang schwächste Wert für eine Spätabend-Ausgabe dieser Staffel, nur die schon um 20:15 Uhr gestartete Sendung vom Montag hatte ebenfalls diesen Marktanteil erzielt.

Die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar so gering aus wie noch nie in der Geschichte von "Promi Big Brother". Der Samstagabend ist für das Format aber generell nicht das beste Pflaster, auch vergangene Woche hatten schon nur rund 30.000 mehr eingeschaltet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,8 Prozent.

Zuschauer-Trend: Promi Big Brother Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Der schwächere Vorlauf führte dann auch dazu, dass die anschließende "Promi Big Brother - Late Night Show" nicht so gut lief wie man das zuletzt gewohnt war. Am Donnerstag hatte das Format noch die 20-Prozent-Marke überspringen können, diesmal hingegen waren ab 0:31 Uhr nicht mehr als 8,6 Prozent zu holen. 0,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben wach. Auch der nächtliche Livestream" blieb mit 9,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe diesmal im einstelligen Bereich.

Immerhin konnte Sat.1 aber auch zum Start in den Abend mit dem Film "Die Eiskönigin 2" bereits sehr ordentliche 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren. 0,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Damit sortierte sich Sat.1 beim jungen Publikum zwar hinter "Schlagerbooom", "Duell um die Welt" und "DSDS" ein, bot aber den gefragtesten Film. Vox lag mit "Iron Man 2" bei 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "American Pie 2" kam bei RTLzwei nicht über 3,5 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;