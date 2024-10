Beim Disney Channel stand am Samstag das gesamte Programm unter dem Zeichen von "Miraculous". Ab 8 Uhr morgens liefen durchgehend die "Geschichten von Ladybug und Cat Noir" - gekrönt schließlich von der Free-TV-Premiere des "Miraculous"-Kinofilms um 20:15 Uhr. Der lockte ab 20:15 Uhr 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, was schon beim Gesamtpublikum guten 2,0 Prozent Marktanteil entsprach.

In der Altersgruppe 14-49 reichte es für einen Platz unter den Top 15 der meistgesehenen Sendungen des Tages aller Sender, der Marktanteil fiel hier mit 5,9 Prozent so hoch aus wie noch bei keinem anderen Film, den der Disney Channel je in der Primetime gezeigt hat. Bei den Kindern bis 13 Jahren wurden ab 20:15 Uhr sogar 23,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Der "Miraculous"-Marathon bescherte dem Disney Channel vor allem bereits in den Morgen- und Mittagsstunden hervorragende Marktanteile bei den Kleinsten: So wurden etwa 9:25 Uhr und 10:25 Uhr bereits Marktanteile jenseits der 30-Prozent-Marke in der Kinder-Zielgruppe 3-13 erzielt, auch um 11:54 Uhr und um 14:21 Uhr wurde diese Schwelle nochmals übersprungen. Über die gesamte Daytime hinweg lag der Marktanteil des Disney Channel bei den Kindern bei 14,7 Prozent.

Unterdessen kann man sich auch bei Sky über einen starken Samstag freuen. Das Südderby zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart verfolgten am Vorabend 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum. 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren darunter - also etwa so viele, wie auch die Primetime-Shows bei ARD, RTL und ProSieben sahen. Der Marktanteil lag hier bei 14,4 Prozent. Am Nachmittag hatten die Bundesliga-Konferenz und die Einzelspiele bereits 1,21 Millionen Fußball-Fans vor den Fernseher gelockt, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich hier auf 21,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;