Nachdem "Promi Big Brother" am Samstag mit im Schnitt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein neues Reichweiten-Allzeit-Tief aufgestellt hatte, sah es am Sonntag bereits wieder erheblich besser aus. Die Reichweite zog auf 1,14 Millionen an, statt 5,8 reichte es somit für 9,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Noch deutlicher war der Unterschied zum Vortag aber beim jungen Publikum.

So reichte es dank 0,46 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersgruppe für einen hervorragenden Marktanteil von 16,0 Prozent. Das war mehr als doppelt so viel wie am Tag zuvor - und nach dem Reichweiten-Tiefstwert vom Vortag folgte auf dem Fuße nun direkt ein Marktanteils-Rekord für diese Staffel. In der Folge konnte sich auch die nachfolgende "Promi Big Brother - Late Night Show" wieder deutlich massiv steigern und fuhr 16,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein.

Doch Sat.1 war nicht nur am späteren Abend klarer Marktführer beim jungen Publikum, sondern ließ auch um 20:15 Uhr die Konkurrenz bereits hinter sich. Der Film "Fack ju Göhte" bescherte dem Sender einen guten Marktanteil von 11,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch sonst lief es für Sat.1 sonntags meist recht gut. Das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" überzeugte mit 10,4 Prozent Marktanteil, "Die Eiskönigin 2" und "Das große Backen" lagen mit 8,7 und 8,5 Prozent ebenfalls auf gutem Niveau, "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" kam beim jungen Publikum am Vorabend auf 7,6 Prozent. All das führte dazu, dass Sat.1 mit einem Tagesmarktanteil (14-49) von 9,8 Prozent klar vor der Konkurrenz lag. RTL kam mit 7,9 Prozent auf Platz 2 mit deutlichem Rückstand über die Ziellinie.

Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59, dann schnitt Julia Leischik mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent sogar noch ein ganzes Stück besser ab, ansonstne lagen die Marktanteile aber unter jenen in der Altersgruppe 14-49. "Promi Big Brother" konnte aber auch hier mit 11,5 Prozent Marktanteil noch überzeugen, "Fack ju Göhte" kam auf 8,6 Prozent. Beim Tagesmarktanteil sortierte sich Sat.1 dann zwar hinter dem ZDF und dem Ersten ein, ließ aber die private Konkurrenz hinter sich.

Zufrieden sein mit dem Sonntagabend kann man unterdessen auch bei ProSieben: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" erzielte ab 20:15 Uhr 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach kam "The Return of the First Avenger" auf 10,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Bei RTL standen wieder großflächig NFL-Übertragungen auf dem Programm, dank eines London Games inklusive Vorberichterstattung schon ab 14:30 Uhr. In der Spitze stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Nachmittag auf 12,1 Prozent, die meiste Zeit über waren die Werte aber im höheren einstelligen Bereich. Die höchste Gesamt-Reichweite wurde um 21:58 Uhr mit "NFL Live Highlights" gemessen - sie lag aber trotzdem nur bei 0,88 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;