Die zwölfte Staffel von "Promi Big Brother" ist am Montagabend in Sat.1 erfolgreich zu Ende gegangen - auch wenn der Marktanteil nicht in die Sphären vordrang wie noch am Abend zuvor, als die Realityshow allerdings auch erst zu später Stunde begann. Mit durchschnittlich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Promi Big Brother" aber dennoch einen guten Marktanteil von 10,4 Prozent und lag damit auf dem Quoten-Niveau des Vorjahres.

Insgesamt schalteten im Schnitt 1,25 Millionen Menschen ein - nur die Auftakt-Folge hatte zwei Wochen zuvor eine noch etwas höhere Reichweite erzielt. Unterm Strich war es für Sat.1 allerdings, gemessen an den vorläufig gewichteten Zahlen, im linearen Programm die bislang reichweitenschwächste Staffel. Die Marktanteile in der Zielgruppe fielen jedoch sogar etwas höher aus als zuletzt, sodass man in Unterföhring also durchaus zufrieden sein kann. Das gilt übrigens auch für die Late-Night-Show, die in diesem Jahr so stark war wie noch nie - und sich am Montag mit überzeugenden 9,6 Prozent Marktanteil verabschiedete.

Ganz vorne landete "Promi Big Brother" am Montag in den Quotencharts allerdings nicht. Während sich die "Tagesschau" beim jungen Publikum die Spitzenposition sicherte, lag RTL um 20:15 Uhr zunächst mit "Bauer sucht Frau" in Führung. Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent lief es für die Kuppelshow wieder ein ganzes Stück besser als vor einer Woche, später am Abend gerieten jedoch "Ralf, der Bauernreporter" und "Spiegel TV" mit Marktanteilen um sieben Prozent unter die Räder. Auf Augenhöhe mit "Promi Big Brother" bewegten sich neben den Bauern zudem noch "Jenke" und "Die Höhle der Löwen".

Nur eine Nebenrolle spielten hingegen die Spielfilme bei Kabel Eins und RTLzwei. Während "Lethal Weapon 4" bei Kabel Eins auf 3,2 Prozent Marktanteil kam, erzielte "American Pie" bei RTLzwei etwas bessere 3,5 Prozent. Insgesamt fiel die Reichweite der US-Komödie mit nur 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber äußerst überschaubar aus. "Zoolander" kam nach 22 Uhr sogar nicht über 140.000 Personen und einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Zielgruppe hinaus.

Mit Blick auf die Gesamt-Reichweite musste sich RTLzwei damit unter anderem hinter den "Bones"-Wiederholungen bei RTL Super einordnen. Richtig schwach verlief der Abend aber für den Spartensender Sixx, wo die Dokusoap "Das Medium: Thersa Caputo" mit gerade mal 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in den Abend startete und für einen Marktanteil von nur 0,1 Prozent in der Zielgruppe sorgte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;