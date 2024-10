am 22.10.2024 - 09:00 Uhr

Das ZDF ist am Montag der mit Abstand erfolgreichste Sender in der Primetime gewesen. "Unter anderen Umständen - Nordwind" unterhielt 6,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, keine andere Sendung erreichte eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 25,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 6,5 Prozent aber schon ein ganzes Stück schlechter.

Auch das "heute journal" verzeichnete im Anschluss an den Krimi noch Spitzen-Werte: 3,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier beim Gesamtpublikum für 14,7 Prozent Marktanteil. Doch so gut wie es für das ZDF während des ersten Teils des Abends lief, so groß war der Kater dann im Anschluss. Die Folgen vier bis sechs von Frank Doelgers Miniserie "Concordia" landeten allesamt bei einer Reichweite von weniger als einer Million, die Marktanteile bewegten sich unter 6 Prozent.

Dafür konnte man sich in Mainz am Montag erneut auf ZDFneo verlassen: Zwei Ausgaben von "Inspector Barnaby" erreichten 1,49 bzw. 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das führte zu 5,9 und 9,7 Prozent Marktanteil. Durch den starken Vorlauf war dann auch die "Maithink X"-Wiederholung sehr gefragt, hier wurden noch 4,9 Prozent gemessen - bei einer Gesamtreichweite von 550.000. Damit lief es auch besser als bei der Erstausstrahlung am Sonntag, als nur 160.000 Menschen einschalteten.

Das Erste lag in der Primetime mit der Doku "Ungezähmt - Im Fluss des Lebens" sogar vor dem ZDF - allerdings nur beim jungen Publikum. 390.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten bei den 14- bis 49-Jährigen für gute 8,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt spielte der Film mit einer Reichweite von 1,95 Millionen mindestens eine Liga unter dem ZDF-Krimi. Der Marktanteil betrug lediglich 7,7 Prozent. "Hart aber fair" steigerte sich später noch auf 2,10 Millionen Zuschauende sowie 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum, in der jungen Altersklasse erreichte Louis Klamroth 7,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;