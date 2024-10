Mit Marktanteilen um die 7 Prozent herum ist die Musikshow "The Piano" für Vox bislang ein schöner Erfolg gewesen, zum Start lief es sogar noch etwas besser. Die fünfte Ausgabe ist nun aber massiv eingebrochen. Nur noch 570.000 Menschen waren am Dienstagabend mit dabei, das entspricht im Vergleich zur Vorwoche einem Verlust in Höhe von rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sackte auf 4,9 Prozent ab. In der nächsten Woche findet das Finale von "The Piano" statt.

Deutlich besser schlug sich da schon RTLzwei, das schon in den zurückliegenden Wochen mit der Sozialdoku-Reihe "Armes Deutschland" gute Quoten einfahren konnte. Nun ist zur besten Sendezeit der Ableger "Armes Deutschland - Deine Kinder" gestartet, mit 6,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum lief es richtig gut. Die Gesamtreichweite lag bei 540.000. "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" lag am Vorabend teilweise bei 7,0 Prozent.

Gute Nachrichten gibt es derweil auch für RTL: Nachdem das "Sommerhaus" seinen Abwärtstrend in der vergangenen Woche noch beschleunigt hatte und auf Tiefstwerte fiel, lief es nun wieder besser. 1,31 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an, 470.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, hier wurden 10,6 Prozent gemessen. Für die Sendung ist es der erste zweistellige Marktanteil seit dem Staffelstart Mitte September. "RTL Direkt" und "Extra" landeten später aber nur bei 7,7 und 7,9 Prozent.

ProSieben blickte zur besten Sendezeit auf die deutsche Talkshow-Vergangenheit zurück, das interessierte 520.000 Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 7,1 Prozent. "Late Night Berlin" stürzte danach allerdings auf ganz schlechte 3,6 Prozent ab, nur 200.000 Personen sahen sich die Sendung von und mit Klaas Heufer-Umlauf an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;